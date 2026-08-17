我身边有一些写作的朋友（包括我自己），刚退休的时候都信誓旦旦地拟定过新的创作计划，表达过如何如何的雄心壮志，但岁月到底还是消磨了人的激情和意志，他们大多未能如愿以偿，败在了“各种理由”的借口之下，并带着一丝麻痹，在吃喝玩乐中欢度余生。张曦娜是一个例外，她退休后，开足马力，全心创作，不留遗憾。近些年，我在早报文艺城上，读了她一篇又一篇小说力作，越写越好，内容大胆，涉笔成镜，观照历史，洞察人性，意境深远，无疑是她漫长写作生涯迄今为止的最高峰，也是新加坡文学最精彩的收获。

人在做天在看。投机取巧，老天会看到，踏踏实实，老天也会看到。曦娜的文学成果，被范铭如教授“看到”，曦娜的小说集《欢乐岛》收入范教授主编的“当代华文小说家”系列第一部，今年4月由台湾联合文学出版社出版。

《欢乐岛》由10个相对独立但又相互关联的短篇小说构成，从上世纪四五十年代一直写到圣淘沙建赌场，可以说是一部新加坡历史的交响组曲。