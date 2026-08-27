在新加坡，颜氏属于小姓，迟至1966年注册成立的颜氏公会，在武吉巴梳路购置会所。然而，颜氏在本地有位声名显赫的宗亲先贤——颜永成（字“锡坤”，谥号“刚直”），是19世纪末新加坡最负盛名的闽籍华社领袖之一，祖籍中国福建省海澄青礁村（今厦门海沧区），以乐善好施闻名。他在1885年独力创办的华英义塾（Anglo-Chinese Free School），是本地最早提供华英双语教育的学校，习称颜永成学校（Gan Eng Seng School），1938年成为政府学校，几经更换校址开办至今。

颜永成1844年出生于马六甲，17岁时来到新加坡，进入英商牙直利（Guthrie & Co.）的栈房做学徒，升至首席买办长达25年。虽然未受高等教育，颜永成通晓华英双语，除了担任洋行买办，亦投资经营而成巨富，注重华族贫寒子弟的教育，1894年起担任新加坡华人议事会委员，1899年病逝于新加坡。

直落亚逸街的华英义塾

颜永成深知英文教育的重要性，创办华英义塾的起因是目睹贫穷华人孩童无法接受基本教育。1885年，他在丹戎巴葛路139号店屋开班授课，自行决定入学录取与教学，最初只有10多位学生。