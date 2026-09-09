当周五傍晚的鼓声在新加坡精武体育会（简称精武会）会所内响起，5岁的煜恒正握着鼓棒，跟着教练认真练习。站在一旁的55岁奶奶郑建新，则不时与教练低声交流，并配合提醒孙子调整动作，让他在练习中逐渐掌握节奏与力度。

煜恒加入精武会的时间不长，但这里对他来说一点也不陌生。他的叔叔，20岁的林凯勋，早在10年前就踏入这扇大门。当年的小少年如今已能独当一面，舞起狮来灵动自如。

当被问及若有机会三代人同台演出会是怎样的画面时，林凯勋看着活泼的侄儿笑说：“如果可以的话，我想让侄儿舞狮头，我舞狮尾，然后我妈在旁打镲。”

三代人习武增强凝聚力

郑建新小时候就接触武术，后来经朋友介绍来到精武会，如今已是这里的董事之一。提起10年前带儿子林凯勋来习武的初衷，她说：“我希望培养他的专注力，所以带他来精武习武。他学会后，有了信心，变得自动自发，至今已加入精武会10年了。”

看到儿子的成长，郑建新由衷地感到自豪：“因为长期接受精武会的锻炼，他的体能很好，现在当兵，各项体能都达标。”

小小的身影站在大大的鼓前，5岁的煜恒如今是精武会的常客，定期来练习。（郑建新提供）

有了带儿子的经验，郑建新认为5岁是孩子加入武馆的黄金时期，因为这个岁数的孩子身体灵活，是增强体能的好机会。但在指导幼童时，郑建新有自己的心得：“我会在旁边看着，因为小孩的自我管理能力比较弱，容易分心。这时我会和教练配合，协调一下，让他专注于自己的兴趣爱好。等他掌握了，我就会慢慢放手。当年带儿子来练武也是如此。”

对林凯勋来说，精武会不仅是练功房，更是家人每周固定相聚的温馨场所。入伍前，全家人都会陪着小侄儿来练习，这份共同的经历让一家人的感情连结得更深。

作为“过来人”，林凯勋非常认同从小打好基础的重要性：“小时候学东西吸收快。过了大概15岁，可能就不会那么快上手了。而且从小开始培养，长大后要舞狮、练武，对基本动作和身法都会比较熟悉。”

随着岁月流逝，郑建新开始根据自己的身体状况调整习武方式。她说，年轻时什么都练，但到了50多岁，保护关节变得尤为重要，因此她不再练习硬拳，转而研习动作更为柔和的太极，以此来锻炼筋骨。

培养出自信与勇气

在郑建新看来，习武给孩子带来的最大改变，不是学会多少招式，而是磨练出孩子的勇气与自信。

2023年大年初三舞狮演出时，林凯勋主动请缨挑战高难度动作，在高处展现习武者的勇气与担当。（郑建新提供）

她记忆犹新，有一次儿子随团演出，需要完成一个高难度的登高舞狮动作。当时教练考虑到团员多是新人，本想亲自演示，没想到儿子自告奋勇，顺利完成了表演。

郑建新自豪地说：“习武让他做什么事都变得有自信，所以才敢于站上那么高的地方，主动请缨完成演出。这份敢站出来、敢承担的勇气，是非常关键的一种勇者状态。”

教练用爱教幼童习武

精武会资深教练何国成（左）与林先坤，多年来陪伴一代代学员习武成长，见证孩子们从初学者逐渐走向独当一面。（特约陈来福摄影）

郑建新之所以放心让儿孙辈都在精武会学习，离不开精武会里那些富有爱心的教练。她赞叹道：“教练们都非常有爱，也很有耐心，对待学生就像对待自己的孩子、孙子一样。他们既有温暖的关心，又有细致、人性化的训练。我很喜欢这一点。”

她口中“非常有爱”的教练，正是从20多岁就开始教武的林先坤（69岁）和何国成（67岁）。林先坤分享他教导幼童习武的心得：“教小孩子比较好玩，只要你训练得当，他们就会听你的话。”

何国成则认为教成人与教小孩不同：“成年人懂得融会贯通，只要教他们基本的东西，他们就会自己去创新、去发展。”

这种对武术的热爱在教练家中也有所体现。林先坤的妻子和孩子都在精武会习武，年轻时夫妻俩还曾搭档去美国表演舞狮，一个舞狮头，一个舞狮尾。未来，他们计划让孙辈加入，让这份宝贵的技艺在一代又一代的传承中，生生不息。

*此文改写自2026年1月刊登在联合早报的从打鼓到舞狮 一家三代情系武术

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