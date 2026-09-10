1883年，两位来自马六甲的海峡华人企业家开启了一次非凡的远行：时年51岁的郑玉瓞（Tay Geok Teat，1832—1893）与比他年轻9岁的李清渊（1841—1911），一同前往欧洲，系统考察英国的工业城市。他们的商业眼光与开拓精神，甚至引起了伯明翰（Birmingham）与格拉斯哥（Glasgow）当地报章的注意，称二人是“最早两位以商业目的访问英国的海峡华人”。

这次航行不仅是个人事业的转折，更象征着早期南洋华商主动连通世界的雄心。约1888年，目光深远的郑玉瓞还将考察足迹延伸至中国与日本。1890年，李清渊与荷兰商人波格（T C Bogaardt）、侨领陈若锦、陈恭锡等人共同创办海峡轮船公司（Straits Steamship Company），进军航运业，成为新加坡首家经营欧洲航线的本地航运企业。不过，郑玉瓞并未受邀加入这家新公司——个中原因，今已难考。

关于这位先驱者的记录留存不多，主要散见于宋旺相《新加坡华人百年史》的片段记载。郑玉瓞原籍福建漳州，早年南来新加坡。1863年，他与同为马六甲出生的漳州同乡谢安祥（1832—1892），来自厦门海沧的同龄人陈金殿（1832—1882）以及陈三才（Tan Sam Chie）合作，重组仓库管理及佣金代理公司 （Warehousemen and Commission Agents），创立专营欧洲进口货物的 “玉瓞公司” （Geok Teat & Co.）。