二战留下的记忆，不仅由政府保存，本地民间也在默默守护。

新加坡在日军占领时期，被改名为 “昭南岛”（Syonan-to）。80多年过去，一批散落民间的旧文件、证件和生活物品，被收藏家一件件保存下来，并集结出版，让更多人了解日据时期的新加坡。

薛寒友教授（左）与陈成安将散落民间的旧文件、证件和生活物品保存下来，集结出版，让更多人了解日据时期的新加坡。（陈渊庄摄）

由国立健保集团医疗委员会主席（医学研究）薛寒友教授与新翔集团有限公司全球创新中心主管（SATS Global Innovation Hub, SATS Ltd）陈成安共同编写的新书“Remembering Syonan 80 Objects from Occupied Singapore”（暂译《民间昭南：80文物留住一段历史》），没有采用传统的编年方式，而是选择80件文物，让它们自己“说话”。

这些文物均出自两人的收藏。接受《联合早报》访问时，他们说希望借由一件件真实存在过的物品，从普通人的视角，重新拼起日据时期的生活图景。

《民间昭南》没有采用传统的编年方式，而是选择让80件文物自己“说话”。（陈渊庄摄）

旧纸张物件是重要史料

一枚小小的金属证件牌上，刻着一名3岁男孩的名字、父亲姓名和住址；一张盖满印章的文件，记录了一名印度男子为妻女申请购买两件纱丽的经过；还有一张1942年的结婚证书，以及一名15岁苦力的身份证件。这些看似只是旧纸张、毫不起眼的物件，却让80多年前的“昭南”不再只是课本上一个历史名词。

更令人感慨的是，9月12日《民间昭南》新书发表会的地点，就在维多利亚街的国家图书馆。这里，正是那名3岁男孩当年登记的住址。

小小一块金属，铭刻的却是一个家庭面对战争的不安。（陈渊庄摄）

谈起那枚属于3岁男孩的证件牌时，温文尔雅的薛教授神情明显更柔和了。他主要收藏文件和纸本史料，这枚金属牌是他较早收藏的非纸质物件之一。他说：“如果孩子跟家人走散了，就可以凭这个认出他。”小小一块金属，背后却是一个家庭面对战争的不安。

让他印象深刻的，还有一名印度男子申请购买纱丽的文件。当年物资受到严格管制，他的妻女衣物不足，因此申请购买两件纱丽。文件上盖着一道道日军批准的印章，仿佛将当年的物资匮乏与生活压力，一层层封存在纸上。薛寒友说，这类史料让人看到的，不只是“配给制度”四个字，更是这套制度落在一个家庭身上时，究竟意味着什么。

申请购买纱丽的文件上，盖着一道道日军批准印章，仿佛将当年的物资匮乏与生活压力，一层层封存在纸上。（受访者提供）

提到一封从昭南寄往汕头的“侨批”，薛教授认为这在当时并不常见。“日治时期，日本当局对海外华侨向中国汇款格外戒备，汇款金额限制在100元以内，每一笔还须支付5元5角手续费。”战火阻隔了南洋与故土，而这一纸薄薄的侨批，留下的是那个动荡年代里，人们仍试图与远方家人相连的痕迹。

从昭南寄往汕头的“侨批”，在当年并不常见。（受访者提供）

女子战时结婚以求安全

陈成安收藏的物件，则为这幅历史拼图添上另一种色彩。他展示一张1942年结婚证书，谈话间流露出几分感慨。战争之中仍有人结婚，不仅因为生活必须继续，也与当时一种强烈的社会观念有关——人们认为在日军入侵下，已婚女性较为安全。

1942年的结婚证书——战争之中仍有人结婚，只因已婚女性被认为在日军入侵下较为安全。（受访者提供）

这让他想起自己的祖父母。“祖父曾在一起事故中差点丧命，如果他当时没活下来，我可能根本不会存在。”说着，他停顿了一下。证书上的新婚男女，也许只想在动荡中寻得一点安全感，却无意间成了后人理解战争的一扇窗口。

另一张15岁苦力的证件，同样触动有孩子的陈成安。他看着那张证件，想到一名少年被卷入战争中，不得不劳动、谋生，只为了活下去。“你会开始想，他当时经历了什么？”

一张证件，见证了15岁少年在战争中当苦力的经历。（受访者提供）

获国家文物局鼎力支持、由薛寒友主催的《民间昭南》，以80件文物勾勒出昭南时期的轮廓，因而别具意义：从日据时期结束到2025年，正好走过80年。书中80个章节讲述了不同故事，有的章节同时呈现多件相关物品，因此实际展示的物件远超过80件。

两人从原始资料、图书馆档案及当年的报道，追查每件物品的背景。陈成安说，在数码影像、人工智能和短视频充斥的年代，真实的旧物反而有一种特别的力量。照片可以复制，资料可以在网上找到，但当人面对一件真正经历过那个时代的物品时，往往会多看一眼，甚至想伸手触摸。“物件可以让人靠近历史。”

薛寒友认为，收藏家并非只是把东西藏起来，“我们收藏的是故事。”

政府通过博物馆、历史遗址等，让二战记忆得以延续；而像薛寒友与陈成安这样的藏家，则把散落民间的碎片保存下来，再通过出版与分享，让后人得以看见，同样尽了一分心力。历史有时并不遥远，它可能藏在一张结婚证书、一纸申请、一张少年的证件里，也可能就在我们每天经过的街角，静静等待被重新看见。

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