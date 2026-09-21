《给阿嬷的情书》成为2026年现象级文本，潮汕话居功至伟，但我们又不能用方言电影来理解《阿嬷》。

狭义的方言电影往往过度依赖地域文化内部的笑点或生活习惯，其他语系的观众要代入就有门槛，《阿嬷》虽然也大量征用潮汕当地明星，比如扮演老年淑柔的吴少卿是潮汕美食大V，电影中的如姨因为用潮汕发音唱英文歌而走红网络，其他如麦乐瑟父子、潮汕第一影帝赵曙光等等，都是在地明星，但《阿嬷》的主场叙事是“信”和中国人的 “情”，其内核的全民普适性完全没有地域壁垒。同时，狭义的方言片常有封闭的民俗表现，但本片最有民俗概念的一场戏，却特别年轻梦幻。梦一样的淑柔扛着梦一样的标旗穿街过桥，电影既没有去解释习俗的养成，也没有耽于民俗刻画，镜头为少男少女建立一见钟情的直接镜头。

这种既在内部又在外部的民俗细节特别动人。扛标旗不是一个需要浓墨刻画的奇观，而是人物命运的自然容器。淑柔和标旗，也不需要争夺摄影机，他们彼此嵌合，互相解释。而潮汕话启动的，正是这种功能，影片中的方言不是围墙，是任何人都够得着的脚手架，同时，潮汕话又向观众发出了全新的语言邀请。淑柔木生开口，每一个音节进入我们的理解时，都带上了轻微的阻力，就像“阿嬷”的发音，混溶了岁月里牵过的粗布衣角感，直接揭开观众情感阀门。