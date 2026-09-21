金泽Barrier这家创意日式餐馆，位处金泽东山区游客络绎不绝的黄金地段，邻近浅野川大桥和主计町，距离东茶屋街也不过是一街之隔。第一次经过的时候被它的橱窗设计吸引，偌大的橱窗里除了一堆切片鲣节之外空无一物，伫立观看半晌，无法确定橱窗里的柴鱼片是真品抑或人工模型，让我好奇这是一家什么样的店铺。

走进店里一看，纯白空间极简明净，令人恍惚置身化学实验室，吧台上的虹吸式咖啡壶整整齐齐一字排开，让我更加困惑，这里到底是咖啡店呢还是艺术展览空间？其实是家餐馆。它给我的第一印象就是低调，外观上保留了岁月在原有木造建筑上留下的痕迹，连招牌都没有，只有一个商标，像块黑色的结界石切成两半。

结界那一边的五感冒险

店名Barrier和餐馆的设计理念源自日文中的“结界”。它也确实像个结界，坐落在喧嚣和静谧之间、在传统和革新之间、在被看见的世界与不被看见的世界之间，旨在带给食客一场宛如穿越时空展开未知旅程般的用餐体验。步入这个结界之内，饮食不再只是满足味觉填饱肚子的事而已，而是一场融合了饮食艺术和空间美学，唯一无二的沉浸式飨宴。