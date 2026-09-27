1945年日军投降并撤离新加坡。沉寂近四年的“火城”广福学校，终于再度传出朗朗书声以及学生的欢笑声。这间广肇人士于1916年创办的平民学校，在历经近四年的停办后，再次从战火中“重生”。战后重建的艰难任务，离不开当时的一位重要掌校人——黄镜波校长。

黄镜波生于晚清光绪二十年（公元1894年），来自广东台山。这位专长国学的才子，在1920年代已经南来，起先在养正学校任教。1924年，黄镜波曾一度回返中国；1927年，他远赴加拿大担任文彊学校校长，栽培华侨子弟。此后，他再从加拿大返回槟城。

黄镜波掌管广福学校之前，与该校创办人梅云衢（1871—1938年）曾有交往情谊。梅云衢提及他于1916年在星洲宁阳夜学初识黄镜波。梅云衢对22岁的黄镜波印象颇深，称他“少年老成，品学兼优”。1935年，两人再次在新加坡重逢，此时黄镜波已是41岁中年人士，梅云衢作诗谓：“此日重逢黄叔度，依然儒雅大名流”！两人惺惺相惜。