昨天晚上临睡前看手机天气预报，显示今天一天雨，计划睡个自然醒的安稳觉，早晨醒来，推开门，映在眼前的天却一下晴透了。太阳还没有出来，东边山巅霞光偾张，锯齿状的山峦衬托的天空像一幅失手的水彩，又斑斓又夸张。

爱人烧锅做饭，我打扫屋子。连天阴雨，山上的栗蓬被风吹雨打，差不多都炸裂开了。今天必须上山拾栗子。

吃过饭，爱人拿出两只编织袋裁剪的挎兜，递给我一只。两条挎带，一黑一白，来自两件旧衣服的袖子，三折叠加上密实的粗针大线，无比结实。我从楼上找到了一柄大锤，锤柄已生了虫，黄栌木的柄上好几个虫洞，连锤带柄有七八斤。她说，哪用得着这家伙，地上有的是栗子。我记得往年上山拾栗子，大锤是必备的重武器，用它砸在树干上，巨大的震撼力，没有哪颗栗子不应声而落的。她给保温杯灌水，我从摩托车后备厢里翻出一只纸盒，里面是前天潼关的朋友从老家带过来的肉夹馍，真空包装完好，正好作今天上山的干粮。