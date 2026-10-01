今年初夏，有幸在香港待了数月，一方面在树仁大学社会学系艺术、文化及科技课程（ACT）担任访问教授，另一方面也趁机展开自己的田野调查。期间，ACT团队正进行一项华人庙宇数码记录的研究，与我长期关注的建筑史、华人庙宇和遗产保护问题恰好交集。

研究以大坑莲花宫为试点，经华人庙宇委员同意后展开。团队采用了激光雷达（LiDAR）扫描、无人机与单反相机摄影，以及SLAM三维扫描等技术，捕捉庙宇的空间形貌与几何关系。

不过，项目的研究范围并不仅限于庙宇建筑本体。团队从一开始便意识到，庙宇的无形文化往往潜在于有形空间之中。屋顶、墙身、神龛、匾额、楹联和碑刻，固然可以测量、拍摄和建模，但它们的意义更在于所承载的香火、仪式、管理制度和信众记忆。记录庙宇，不应只记录空间形貌，也要理解有形与无形如何互相支撑。