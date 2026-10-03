在313@Somerset商场五楼大食代（Food Republic）食阁，靠近鱼鳔猪肚鸡摊位一带，一张张渐渐苍老的熟悉面孔围坐在一起喝茶、聊天。有人笑着说起当年的趣事，有人握着老同学的手叙旧，谈笑声此起彼落。偶尔有人起身招呼迟来的校友，整个食阁跟着热闹起来。

这场每月一次的相聚，最初只是两班理科同学之间的约定。1969年立化中学高二的张成雄（75岁）回忆，当年从中学到高中的两班理科生，感情特别深厚。“我们一起露营，整个星期都待在一起。”他笑着说。后来部分同学还组队参加学校声艺比赛。这些共同经历，把大家紧紧系在一起。

老同学见面格外开心。翁荣波（右一）除了参加茶叙与老同学相聚，也为“立化校友步行乐”拍摄视频。（梁麒麟摄）

幽默健谈的张成雄说，毕业后，大家各自忙着生活，结婚、生子、打拼，还有人移民到加拿大。多年后，趁该名移民的同学回来探亲，大家重新聚在一起。两三年前，立化校友茶叙会逐渐固定下来，起初两个月一次，后来大家嫌等得太久，便改成每月第一个星期四碰面。如今出席茶叙的，已不限于两班理科同学，还包括学弟妹，以及没教过他们的老师。

茶叙地点一直固定在这家商场的食阁，因为交通方便、地方宽敞，不会打扰到其他食客。人数通常在二三十人。这天因记者到访，来了40多人。

“多少人来，随缘。”张成雄说得轻松，却透露出一种看透聚散后的从容，“我们来这里只是喝茶聊天。”

校友间相互慰问照应

然而，茶杯碰撞之间，聊的早已不只是往事。一名校友患癌后又中风，住进安老院。一名同学得知后，尽管过去彼此不认识，却每月去探望他。还有一名高一班学姐，身体变差后无法再来茶叙，却一直惦记着聚会，坚持赞助每月的茶水费。

张成雄（左二）说，起初两个月办一次茶叙，后来同学嫌等太久，改为每月第一个星期四。（梁麒麟摄）

一名创业有成、后来中风的博士同学，突然从茶叙中消失，无论大家怎么联络，都没有回应。几年后，他终于在帮佣的陪伴下，来到食阁。虽然已无法说话，他却与老同学紧紧握手，足足10分钟。后来，他偶尔会出现，每次停留十五二十分钟。“对他来说，这是很大的突破，见到他我们也很开心。”

除了张成雄，茶叙负责人还有76岁的蒋援朝和77岁的黄文凤。蒋援朝说：“看到老同学都很高兴，是最安慰的事。”一脸和蔼的他补充道：“不同届的校友，当年在校园里互不认识，如今却在茶桌边成为朋友，很难得。”

这个茶叙群组，像一张看不见的安全网。平时活跃的人，一两天没出现在社交平台，大家会开始留意；有人病了，大家会互相交换医疗资讯。年纪大了，话题难免绕到病痛、生老，也更能体会相聚并非理所当然。蒋援朝沉默了一下，说：“我们能在一起的时间，已屈指可数。所以，有空就下来坐坐。”

这一天，两名30多年没见面的男女同学，终于再次坐下来，聊起彼此的人生。其中一人说：“聊不完。也有老师来，很难得。”身体硬朗的第一届毕业生陈植慧（84岁）说：“我是最后一届三三制学生。我也负责另一组每月一聚的茶叙，已有13年了。我们年龄都比较大，80岁以上。我时常来这边，礼尚往来，这边的校友有时也会去我们那边聚。”

组成徒步群亲近自然

立化校友会会长陈洷汉（46岁）说，校友会在举办大型校庆活动时，凝聚力强的茶叙会，是很好的后盾。他希望未来能吸引更多年轻校友加入。茶叙会的相关信息，也发布在拥有约7000名追随者的校友会页面上。

8月6日茶叙会海报，以淡紫色、胡姬花、飘扬国旗与温暖人物插画，营造优雅怀旧的相聚氛围。（受访者提供）

茶叙会海报由翁荣波（68岁）设计，8月6日的聚会海报，以淡紫色、胡姬花、飘扬国旗与温暖人物插画，营造优雅怀旧的相聚氛围。

茶叙之外，校友们还组成徒步群，每月一次走进公园和步道。“立化校友步行乐”于2025年2月发起，翁荣波自同年4月参加步行活动后，开始以短视频记录每次同行的片段——沿途风景、笑脸、聊天，还有那些不经意间发生的温暖瞬间。空暇时，他也会事先制作预告，介绍路线和沿途景点，让大家对下一次出发多一分期待。

“我们没有赶路的压力，大家按照自己的步伐前行。有人边走边聊近况，有人欣赏沿途风景，也有人走累了便放慢脚步，等一等同行的伙伴。”步行队伍包括校友的家属。翁荣波缓缓地说道，近几个月，参与人数逐渐增加。在策划的路线时，他们会考虑到行动不便及坐轮椅者，希望每个人都能走出家门，亲近自然，在人群中找到陪伴。

“立化校友步行乐”规划适合行动不便者路线，希望每个人都能走出家门，亲近自然，在人群中找到陪伴。（受访者提供）

徒步的终点从来不止是终点。走完一段路，大家会一起吃午餐、聊天，交换生活点滴。走的是一段路，留下的却不只是脚印。他们一起走，走出的是健康，也是多年同窗情谊中仍未褪色的温暖。

访问接近尾声时，食阁里笑声依旧。校友继续喝茶、说笑，仿佛谁也不愿太早离开。因为他们知道，眼前这一桌人，聚一次，少一次；能一起坐下来说说话，本身就是一件值得珍惜的事。

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