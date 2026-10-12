在日本近现代文坛，大作家为大作家写传记，极为稀少。而像田边圣子（1928-2019）这样的现代文学代表作家，为活跃于20世纪20至70年代的超流行作家吉屋信子（1896-1973）写传记的例子，可说是绝无仅有。田边在《遥远之梦 吉屋信子》（三卷本，中公文库，2023年）的后记中评价，信子为日本文学殿堂嵌入了一颗黄金的钉子，这颗钉子，虽然和其他作家的在形式上略有不同，但无疑是精巧奢华而又优美的。

为纪念吉屋信子诞辰130周年，2026年4月4日至5月31日，神奈川近代文学馆举办了“吉屋信子展 女性纽带的源流”，展出了包括其代表作《安宅家的人们》《德川的夫人们》《女人平家》在内的大量手稿、原稿和创作笔记。日记和信函，也是展览的重点。信函中，包括信子致林芙美子（1903-1951）和濑户内寂听（1922-2021）致信子。此外，信子致田边的明信片也陈列其中。约600件展品中，最为显眼的是信子1924-1925年写给后来成为终身伴侣的门马千代女士的几封信，此次首次公开。

展览策划人斋藤美奈子说：“关于现在成为一大话题的同性婚，信子在100年前就已提及。”斋藤认为，这次的展览，可以让大家对信子的人生和作品都有新的发现。