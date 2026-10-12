出版写亚洲女性的短篇小说集《她》之后，皇冠杂志时任主编庄琼花很喜欢，主动找我去皇冠杂志开小说专栏，每个月4000字。

从小读了不少欧美白人作家观看世界写下的作品，后来又念了外文系，亨利詹姆斯、格雷安葛林、康拉德、Ｅ.M.佛斯特、毛姆、吉卜龄等等，地理距离、文化隔阂或地缘政治从来没有阻挡这些白人男作家去描写他们在世界各地观察到的人性。我因而也不觉得我的性别及语言文化背景应该成为我写作的障碍。所以我向琼花提案，我想以台湾女性角度，写一些跨区域跨文化的短篇小说，她笑咪咪，说随便你。

第一篇交稿，欲罢不能，4000字写成了七千多字，我问琼花怎么办，她回答，平鑫涛先生叫你放手写。这是我平生第一次直接在对话中听见平鑫涛先生的名字。于是我就超字数交稿了。现在云端时代，爱交多少字数就交多少字数，当年纸本时代，纸张印刷皆是成本，还有稿费按字计算，多一字、减一行皆要锱铢必较。我名不见经传的作者，得到如此隆重的待遇，不可思议。而后，每个月我交出的短篇小说皆落在近万字，也有一两篇超过万字，不曾得到皇冠杂志任何抱怨。