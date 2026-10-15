今年，我将迈入花甲之年。若按一般人的想象，60岁之后，生活理当慢下来：晨起散步，偶尔旅行，在家庭与日常之间安放余生。对我来说，生活的节奏或许确实不再急促，却仍保留着一件持续了30多年的小习惯——站在书架前，翻看那一排厚重的“Guinness World Records”（健力士世界纪录）书籍。

偶然翻开世界的尺度

许多人认识《健力士世界纪录》，多半来自电视节目中夸张的画面：奇装异服、极限挑战、博人眼球的瞬间镜头。但我与它的相遇，却纯属“偶然”。

1990年，我24岁，在一家书店第一次买下《健力士世界纪录》（当时名为“Guinness Book of Records”）。那时并没有明确目的，只是随手翻开，便被那些跨越国家、语言与领域的纪录吸引住。书中既有速度、力量与高度的比拼，也有工程、科技与自然奇观的记录。它不像教科书那样严肃，却让人第一次清楚意识到，世界的尺度远远超出日常经验。