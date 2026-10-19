第一次真正为自己而只身远行，是2018年。那一年，我卸下了工作的重担，追寻祖父上世纪千里烟波的来时路，去圆梦；十多年来一直隐藏内心，要完成寻找祖籍的夙愿，去潮汕澄海寻寻觅觅，顺道旅游观光。那一趟，平复了我内心深处的起伏。

一晃，八年了。八个春天以后，岁月的号角又吹奏起来，我，再度启航。这一回，我选择了宝岛，到其南部和东部环游，一趟艺文之旅，看看乡镇、旧城区、港口海景、艺术文化，放慢脚步，迈开生活适度的节奏……

和台湾第一次见面是国民服役的安排。因为参与演习，去了屏东，和乡村与野树林混了好几周，以军衣敬意地与恒春擦身而过。后来，工作和旅行陆续跟台北多熟悉了几回，却未曾到过高雄。这趟选择高雄，其实，自己也说不出所以然，是罗大佑的歌曲间接的回响，一首《爱河人间》迈上了高雄的步伐？还是《角头》让人对探索昔日黑势力的地头故事蠢蠢欲动？又也许，心中有《痞子英雄》的虚构，企图去解构一座城市内心的艺术殿堂。生命不是什么事情都要有明确的交代，旅行除了是人生欣赏的心灵风景，也是一种文化记忆。抑或是，让夏天从高雄出发。