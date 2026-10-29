新艺术运动（Art Nouveau）盛行于19世纪末至20世纪初，曾席卷欧美建筑、室内设计、家居用品、首饰及海报设计等艺术与设计领域。自然元素如花卉、水果、昆虫等，经设计师简化、放大、融合与夸饰，配上藤蔓般蜿蜒流畅的线条和不对称构图，营造出超乎想象的梦幻感。它重视手工技艺，追求艺术与生活的融合，精雕细琢的作品至今仍显珍贵。

笔者也曾鄙视新艺术运动，认为它只是富裕阶层的玩意儿。只有财力雄厚的人才有能力聘请建筑师、设计师和工匠，打造个人品味。首饰采用黄金、白银、宝石和象牙等昂贵材料，连当年的中产阶级也难以负担，更遑论普通人。

岁月流逝，经过社会生活的磨砺，逐渐了解商业运作，反而开始感激这些富裕人家。他们提供充裕资金，让创作者安心发挥才华，留下心血之作。也感谢博物馆、收藏家和投资者保存这些杰作，让后人得以欣赏。回想当年轻率的批判，不免惭愧。