很高兴一下能见到九位拉丁美洲作家。一见到你们我就忘了以前见没见过来自拉美的作家？但可以确定的是一下见这么多拉美作家是第一次。你们离我们很远，来的时候要绕半个地球，还要转两次飞机，像在地球上跳了三次才跳到这里，是真正的远方来客。如果从中国的版图穿过地心，直接面对的大陆板块是智利和阿根廷。我们和你们是“对跖点”，也就是说你和我同时散步的话，我们是双脚对着双脚的，虽然隔着地球。

因为阅读过拉美作家的作品，所以我觉得我们之间并不遥远。哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯的《百年孤独》，以及其他拉丁美洲作家的魔幻现实主义作品，在中国拥有广大读者。我记得秘鲁作家巴尔加斯·略萨在采访加西亚·马尔克斯的时候问他：“你为什么要写作？”马尔克斯的回答是：“因为我想让我的朋友更喜欢我。”这话可以延伸到阅读上，那就是因为我阅读过拉丁美洲作家的作品，所以我才更加喜欢拉丁美洲。当然，还有你们的足球，我曾无数次地为你们的足球鼓过掌。每次看世界杯足球赛，我都希望拉美国家的足球队能够获得冠军。我们给中国足球的掌声都没有给你们足球的掌声多，原因是我们有乐于为他人鼓掌的传统，也因为近几届中国足球队没踢进世界杯。

写作之初，我的经济状况不好，能不能坚持写作成为问题。碰巧我看到加西亚·马尔克斯的一个故事，说他在写作《百年孤独》的一年时间，家里欠下几千美元的生活费。完稿后，他去邮寄稿件给出版社时连邮资都不够，只好先寄一半。结果出版社只看了半部手稿，而且是他寄错的后半部分就同意预支稿费。这个著名作家曾经也贫穷的故事极大地鼓励了当时仍在贫穷中的我，让我对写作增加了信心。现在我通过写作解决了温饱，晚上我将私人请你们吃夜宵。