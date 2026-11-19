破伤风（tetanus）是一种存在已久的古老病。古人认为，若伤口处理不当，会引起“风邪”入体，导致痉挛，死亡率高。这种病最早在先秦至两汉时期，距今约1800至2200年，就已经有了关于其病因、症状及治疗的明确文献记载。

早在前汉（西汉）时期，中国就出现名为《金创疭瘛方》的医学专著。所谓“金创”是指金属利器所受的外伤；“疭瘛”（zòng chì）指肌肉抽搐、痉挛。古称“金创痉”“伤痉”“破伤湿”等。“破伤风”这一名称出自宋代医学家陈言（陈无择），他认为该病是皮肉破损后感受“风邪”所致；其典型表现是肌肉强直、角弓反张等。破伤风与普通的伤风、流行性感冒完全无关。

小伤口竟成致命伤

60年前我当实习医生时，见过好些破伤风病例，也见过新生婴儿破伤风（tetanus neonatorum）。传统医学称它为“脐风”“七日风”或“噤口”；“七日风”指新生婴儿多在出生后七日左右发病。以前民间有一种做法：妇女怀孕后，便以瓦煲酿米酒，待临盆时把瓦煲击破，接生妇取出一块瓦片切割脐带。米酒含有酒精，有杀菌作用，是预防新生婴儿破伤风的一种做法。

我留意到，一些新加坡先贤因不慎受伤，感染破伤风逝世。例如：

一、新加坡先贤、社会及教育改革家，曾任厦门大学校长的林文庆医生（Dr Lim Boon Keng，1869—1957）的父亲林天尧（Lim Thean Geow，又名Lim Tian Yao，？—1885）因刮胡子不慎伤及皮肤，导致血液中毒（其实是破伤风）骤逝，终年约40岁。

二、新加坡著名福建籍华社领袖、富商及慈善家、双语教育先驱颜永成（1844—1899），因大拇指被一块铁片刺伤，不幸引发败血症（实为破伤风），在经历了一段短暂的病情后，最终在厦门街（Amoy Street）的寓所中过世，英年早逝，享年55岁。

梁敏修曾任广惠肇留医院总理兼正主席，1916年因下火车时受伤，感染破伤风病逝。（互联网）

三、1916年，广惠肇留医院总理兼正主席梁敏修（1866—1916）不幸在下火车时受伤，感染破伤风。当时该病尚无有效治疗方法，他因毒素引发严重神经症状，如肌肉痉挛、牙关紧闭与呼吸困难，辗转挣扎七八日后病逝，年仅50岁。据其英文版讣告，死因明确为感染破伤风。

1956年8月25日《海峡时报》报道马来亚大学讲师奥里维罗死于破伤风。（作者提供）

四、1956年8月，马来亚大学生物化学系高级讲师奥里维罗（CJ Oliveriro）因为打开一罐牛油时，不慎割伤手指，10天后发觉不能吞咽，送入医院，抢救无效身亡，遗下三女，终年53岁。

加斯顿·拉蒙是法国科学家，破伤风类毒素疫苗研发先驱。（互联网）

笔者相信，生活在那个年代，因工受伤、染上破伤风而丢掉性命的劳动大众，应该大有其人。不过当时人们对破伤风缺乏足够认识，抗生素（antibiotics）、破伤风疫苗（tetanus toxoid vaccine）以及免疫球蛋白（tetanus immunoglobulin）等药物仍未问世。直至1924年，破伤风类毒素疫苗才由法国科学家加斯顿·拉蒙（Gaston Ramon，1886—1963）和皮埃尔·德孔贝（Pierre Descombey，1895—1930）成功研制，在20世纪30至40年代逐步推广；1940年代（第二次世界大战期间），疫苗被美军等大规模用于军队防护，显著地降低了士兵外伤后的破伤风感染率。

1948年，破伤风疫苗与百日咳、白喉疫苗合并为首个“百白破三联疫苗”（百日咳—白喉—破伤风三联疫苗，DTP trivalent vaccine，简称“百白破”）。可以说，这些破伤风患者生不逢时，与救命“仙丹良药”擦肩而过，令人扼腕。

医学进步筑防线

现代医学证实，破伤风由破伤风梭菌（clostridium tetani）感染所致。这种厌氧菌常见于泥土、生锈铁器、动物唾液及排泄物中，在深部伤口繁殖后释放毒素，引发神经系统症状。临床症状描述与古病相似。中医对“角弓反张”（背部肌肉强直，opisthotonus）“口噤不开”（牙关紧闭，trismus）等典型症状的记录，与现代临床医学观察高度吻合。这说明古人观察到的是一组症状群，现代医学才揭示出真正的病原体。

在抗毒素与清创技术普及之前，重症患者死亡率极高。

在新加坡，破伤风的感染病例相对罕见，这主要得益于新加坡提供的完善妇幼卫生保健及优良产科分娩术，以及国家儿童免疫计划（National Childhood Immunisation Schedule, NCIS）和国家成人免疫计划（National Adult Immunisation Schedule, NAIS）。破伤风疫苗在新加坡通常以联合疫苗（如五合一、六合一或Tdap等）的形式提供。

至今，在临床教学中，破伤风病例更是难得一见。

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