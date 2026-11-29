在碧山亭22号灵塔层层排列的牌位间，有一处特殊的归宿——它不置骨灰，空余衣帽，是一座隐于流年中的“衣冠冢”。牌位之上，“梁桂芳”（即本文的梁子钧）三个大字赫然在目。这位梁桂芳究竟是何许人也？这块特殊的牌位背后，又掩藏着怎样波澜壮阔的历史风云？这无疑是一段令文史爱好者渴望拂尘探寻的往事。

所幸，根据梁子钧后人所提供的族谱，我们得以窥见关于他最确切的生平记载：梁子钧，谱名兆栋，字桂芳，“子钧”实为其号。他生于清光绪戊子年（即光绪十四年，公元1888年），出生在广东台山新昌厦园里（该地现已划归开平市三埠街道新昌管区）。这纸宗族血脉的珍贵记录，不仅为考订梁子钧的真实名号与生年提供了重要依据，更有助于厘清其他文献中关于他的诸多谬误与偏差。

梁子钧自幼便告别桑梓，南渡星洲。18岁那年，他进入福兴隆商号任职，因天资聪颖、勤勉尽责、待人和蔼，深得经理器重，此后更逐步擢升为商号的股东兼经理。该商号坐落于当年热闹非凡的漆木街（South Bridge Rd，现称桥南路）218号，专营冬菇、腊肠、豆类及年货等中国土产买卖，亦是香港著名老字号“泰兴隆”在新加坡的分店。