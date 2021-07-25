周末小知食（二）：鸡蛋

先有鸡还是先有蛋？这个问题找不到答案，不过可以确定的是，处理鸡蛋时若不小心，可能就会惹来沙门氏菌（Salmonella），导致上吐下泻，可不是闹着玩的。你对鸡蛋和沙门氏菌认识多少？怎么防止吃进肚子里的鸡蛋受沙门氏菌感染？

什么是沙门氏菌？

沙门氏菌是一种常见的食源性致病菌。它可存在于动物的肠道内，常见于生肉、奶制品、家禽、鸡蛋等动物源性食物。

沙门氏菌会对我们身体造成哪些危害？

人们在进食受沙门氏菌污染的食物或饮料后，会出现腹痛、腹泻、发热、呕吐等症状。虽然大多数受感染者的症状会在一周内消退，但沙门氏菌对于儿童、年长人士等免疫力较弱的人群而言，则可能导致重症。

鸡蛋为什么会带有沙门氏菌？

一般来说，鸡蛋含沙门氏菌主要有两种情况。

一种是通过粪便污染。由于沙门氏菌通常存在于鸡的肠道和粪便中，粪便中的细菌通过鸡蛋上的细孔进入鸡蛋内部，或蛋壳破裂时，鸡蛋就可能受到细菌污染。另一种情况则是肠炎沙门氏菌（Salmonella Enteritidis）导致的。这种细菌可出现在母鸡的卵巢中，鸡蛋在还未成型前就已被感染。但受感染的母鸡并不会出现生病的迹象，这些带有沙门氏菌的鸡蛋如果没有妥善处理或烹煮完善，误食就会导致食物中毒。

本地进口的鸡蛋安全吗?

新加坡的鸡蛋来自本地和海外的农场。这些鸡蛋均从经过认证、并符合新加坡食品局食品安全与动物健康标准的国家进口。

农场产品不含沙门氏菌，是认证标准和进口的条件之一。同时，当地的鸡蛋养殖场须要有良好的农场管理规范和生物安全措施，以防止沙门氏菌污染。

这些措施包括建立分级系统，从而清除受污染的或破裂的鸡蛋，并且定期检测母鸡是否感染沙门氏菌，进而避免出售受感染鸡群的鸡蛋。进口及本地鸡蛋均须接受食物安全监察计划的检查及测试。如果检测出沙门氏菌，该农场将被暂停直至解决沙门氏菌感染问题。

食品局今年展开了三次鸡蛋召回行动，下令九家进口商召回受肠炎沙门氏菌感染的鸡蛋。（档案照片）

今年到目前为止，食品局就因为在检测与测试中，发现鸡蛋受肠炎沙门氏菌感染，展开了三次鸡蛋召回行动，共有九家进口商被令召回鸡蛋。

防沙门氏菌食物中毒小贴士：

沙门氏菌可存在于鸡蛋内部，也可存在于蛋壳上。虽然我们不能仅仅通过观察就知道鸡蛋是否被沙门氏菌污染，但我们可以采取措施减少从鸡蛋感染沙门氏菌的风险: