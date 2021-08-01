周末小知食（三）：海鲜重金属

关闭两周的裕廊渔港已在昨天重开让鱼商准备复工，公众很快又能买到各类新鲜的海鲜！

不过，喜欢归喜欢，也不能吃太多，因为海鲜可能受重金属污染，长期过量食用会有害健康。为何海鲜会含有重金属呢？如何避免摄取过多重金属？

新加坡每年进口多少海鲜？

新加坡是美食天堂，根据新加坡食品局提供的数据，去年我国进口的海鲜共达13万4338公吨，当中超过七成是鱼类。这个进口量虽比前年增加约3％，但与九年前的超过14万公吨相比，其实是减少了6.4％。

什么是重金属？

像汞（Mercury）、铅、砷（arsenic）、镉（cadmium）等重金属是自然存在于环境中，导致我们吃进肚子里的食品中也含有重金属成分，尤其是海鲜。

重金属是如何进入我们的食物链？

除了地壳中天然的重金属，工业污染物也含有重金属成分。一些重金属及相关化学成分很容易在水中溶解，其他则维持颗粒状，沉浮在水源，土壤和海床中。

当我们食用的动植物接触到这些受重金属污染的水源，土壤和海床后，重金属就会进入人类的食物链。

其中，贝壳类海鲜因为主要生长在海洋深处的海床，所以体内会含有大量下沉的重金属颗粒物。掠食性鱼类（Predatory fish）则是因为掠食大量小鱼，导致更多重金属在体内堆积。

重金属会怎么影响我们的健康？

长期大量食用砷和镉可带来健康问题，例如引发皮肤细胞病变（Skin lesions），神经损伤，皮肤癌和血管疾病等。而砷主要分为有机和无机两种，海鲜里的砷多数是无毒的有机砷。

不过，海鲜里的铅和汞则是有毒的，大量食入会影响神经系统的发育，尤其是婴儿和孩童，以及生长中的胎儿（通过怀孕母亲食用受感染海鲜）。

虽然这些对健康的影响让人担忧，但实际上，除了严重环境污染导致大量重金属暴露，人们很少会因为食用含重金属海鲜而严重中毒。

除此之外，鱼类仍是主要的蛋白质、欧米伽-3脂肪酸（omega-3-fatty acids）、铁以及维他命D和B12等营养素的来源。由于这些营养素对生长中的胎儿至关重要，孕妇应继续食用鱼类，不过最好少吃含有较高重金属的掠食性鱼类。

我们如何能降低食用海鲜里的重金属？

重金属是天然形成的污染物，我们不可能完全把它们从食物中消除。尽管如此，通过各方的合作，还是能确保海鲜的安全。

为了保障消费者的健康，同时也减少对食品供应和贸易的不必要影响，当局根据国际可接受的 “减至可合理实现的水平”（As Low As Reasonably Achievable）的原则，来限制食物中的重金属含量。

新加坡食品局通过对本地和进口海鲜的检测，确保市面上售卖的海鲜重金属含量在合格范围内。

食品局指出，业者也应从有关当局定期检测的水域捕获海鲜。

消费者则可通过以下贴士减少重金属的食入：

避免食用过量的贝壳类海鲜，因为它们含有较多的砷和镉。

限制食用如剑鱼 （swordfish） 、鲨鱼、鲭鱼王（本地普遍称为巴丹鱼）、瓦鱼（ tilefish ）和大眼金枪鱼（ bigeye tuna ）等掠食性鱼类，因为它们含有更多的汞。消费者包括孕妇应该继续食用其他种鱼，如沙丁鱼和三文鱼等，以摄取多种营养素。

从受认证的供应商购买海鲜，确保海鲜符合各项捕获、存放和检测标准。

烹煮海鲜不会减少重金属含量，消费者应小心选择所享用的海鲜种类。