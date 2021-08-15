周末小知食（五）：一次性餐具和塑料容器的安全使用

你知道吗，本地去年丢弃了约20万公吨的塑料垃圾包括一次性餐具和塑料打包盒，足以填满约400个奥林匹克游泳池！随着更多人打包食物和在家订餐，这类塑料垃圾也明显增加，下次你出外打包时，请尽量自备容器，敢敢当个不“塑”之客！

你了解塑料吗？

塑料制品在我们生活中随处可见，许多食品包装和容器都是由塑料制成的。

塑料是由长链聚合物（long chain polymers）制成，而每一个聚合物都由称为单体（ monomers）的小单位组成，这些单体通过化学方式连接在一起。不同的单体组合得到的聚合物具有不同的性质和特性，使塑料具有不同的功用。

此外，在制造过程中，会在聚合物中添加塑料添加剂，例如，成核剂（nucleating agents）的引入提高了塑料聚合物的透明度和硬度，使其可以用来制作坚硬且透明的容器，从而可以展示包装内的内容。

塑料被广泛用于食品包装和容器的制造。食品包装在为消费者提供新鲜食品的同时，可以保证食品安全，避免污染和在配送过程中损坏。塑料容器，如杯子、盘、碗和瓶子，为我们的日常家庭使用提供了一系列轻质和不易破碎的厨房用具。

你认识塑料上的识别代码吗？

市面上有七种不同的塑料聚合物，每一种都有其特定的性能，以下图表介绍了全球广泛使用的塑料识别码。

每一组塑料聚合物都可以通过其塑料识别码(简称PIC)来识别——通常是一个数字或字母缩写。

例如，低密度聚乙烯（Low-Density Polyethylene）可以用数字“4”和字母“LDPE”来识别。

塑料识别代码外围会有一个三角形的循环箭头符号。这个标志是用来表示塑料是否可以回收制成新产品。

塑料工业协会(Society of Plastics Industry, Inc.)引入了塑料识别码，以统一的系统区分不同的聚合物类型，从而帮助回收公司分类进行再处理。

塑料食品包装和容器制造商可选择在其产品上标上塑料识别码。消费者可以根据通常在塑料食品包装和容器的底部或侧面印上的代码来识别塑料类型。因包装膜并非主要回收的对象，因此通常不含识别码。

化学品从塑料中转移

用于制造塑料包装或容器的化学物质在使用过程中会转移到食物中。化学物质转移的数量在很大程度上取决于食物的性质、接触温度和接触时间。

然而，正确使用塑料的情况下，化学物质转移的量很小，即使在长期使用后也不会对人体健康构成任何风险。

相关立法

为了保障消费者的健康，《新加坡食品条例》规定，所有新加坡进口的食品包装不得将任何有害物质转移到与包装接触的食品中。

塑料包装材料的生产商必须对其产品预先进行使用测试，以确保其符合相关法律。监管当局可对塑料食品包装进行测试和抽查，以核实其安全性。

新加坡食品局也会进行安全评估，以确保市场上的塑料食品包装和容器是安全的。

安全提示：

制造商设计塑料包装时，通常会考虑食品的类型及其与包装接触的时间，以及塑料将承受的热量。因此，正确使用食品包装，能有效防止大量化学物质污染食物。

使用烤箱时：

除特殊情况外，食品的塑料包装不应放入烤箱，否则可能会融化甚至着火。塑料加热后也会导致化学物质污染食物

只有部分熟食特殊材质的包装可放入烤箱重新加热，这类食物的外包装上会注有加热说明。

使用微波炉时：

只有标有微波炉标识的塑料容器，才能放入微波炉中进行加热或烹饪。若有疑问或没有微波炉说明书的情况下，请不要在微波炉中使用该容器。

酸奶、黄油、冰淇淋等冷藏食品的容器，并不耐热，不能放入微波炉或烤箱中使用。

塑料保鲜膜

不要在烤箱或灶台上的锅中使用保鲜膜，保鲜膜高温下会融化并污染食物。

使用保鲜膜时应遵照说明

微波炉中只能使用微波炉专用的保鲜膜。

当在微波炉中加热或烹饪食物时，应确保微波炉专用保鲜膜没有接触食物。如果薄膜接触到食物，薄膜可能会过热融化，进而污染食物。

冷冻，解冻和烹调用商业塑料包装的新鲜农产品

直接用原商业塑料包装冷冻肉类是安全的。如果要长时间保存，请用防湿的冷冻袋将肉重新包装或包裹紧，以保持肉的品质和质地。

不要解冻或在微波炉中煮原商业包装的肉，因为塑料包装可能不能放入微波炉。

可重复使用的塑料包装和容器

储存洗涤剂等非食品的容器，不应用作食品容器。它们并没有经过食品储存安全的测试，可能还有非食品的残留物及污染食品的化学成分。

食品外包装、外卖包装盒以及食阁使用的餐盒是一次性用品，不能重复储存食品。虽然它们是安全的食品容器，但不能超出其使用次数范围。

只有标有微波炉标识的外卖容器可放入微波炉，它们同样不能重复使用。

微波炉速食品的塑料包装是一次性的，不能重复使用。

家中可重复使用的塑料杯、碗盘、瓶子、盒子等，具有可重复使用容器所需的坚固性、热稳定性等特性。

可重复使用的塑料食品容器在浑浊变色、或出现裂痕及磨损时应停止使用并更换。

安全使用聚碳酸酯婴儿奶瓶以减少宝宝接触双酚a（bisphenol-A）:

(a) 不要将开水放入婴儿奶瓶中，因为热水会使奶瓶的塑料释放出双酚a。

(b) 开水应放在非聚碳酸酯容器中冷却至温热后，再转入婴儿奶瓶。

(c) 奶瓶可根据婴儿配方奶粉上的说明进行消毒，并应待奶瓶冷却后再放入婴儿配方奶粉。

(d) 担心使用聚碳酸酯婴儿奶瓶的家长可选择其他替代方法，如使用玻璃瓶。