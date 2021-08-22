周末小知食（六）：月饼

农历七月才刚过一半，市面上已经到处在卖月饼了。中秋节少不了月饼，大家都知道月饼吃太多会消化不了，但殊不知，小小的月饼也可能藏有巨大的食品安全隐患，如果不小心可能导致食物中毒、器官受损等健康问题。

月饼有什么食品安全隐患？

由于传统和冰皮月饼的制作材料多样化，若在制作和储存过程处理不当，可能导致月饼被真菌毒素（mycotoxins）、禁用色素、化学防腐剂和微生物病原体等卫生隐患所感染。

什么是真菌毒素？

真菌毒素是一种耐高温的化学毒素，可能影响人体肝脏、肾脏或免疫系统。它是由特定的霉菌产生。这些霉菌可在食物生产链的多处滋生，特别是在高温和潮湿的环境里，通常影响面粉等谷类食品。由于制作月饼需要谷类食品，一旦有霉菌滋生，月饼就可能被真菌毒素感染。

什么是禁用色素？

制作商可能会把传统月饼里的咸蛋黄用色素染色，让它看起来更诱人。但是，有些如苏丹红等色素在食用后可能损害肝脏和消化系统，因此是被禁用的。

什么是化学防腐剂？

制作商也可能在月饼中加入山梨酸（sorbic acid）等化学防腐剂，以延长月饼的保质期。若大量食用山梨酸，可引起过敏反应。

什么是微生物病原体？

制作月饼通常需要双手接触食材，若在制作过程中不保持良好的手部卫生，月饼可能通过交叉感染，被食源性病原体感染，包括大肠杆菌（E. coli）。一些致病菌株的大肠杆菌会产生志贺毒素（Shiga toxins），食用后可能导致食物中毒，引起胃痉挛、腹泻或呕吐等。

传统月饼经过高温烘烤，可消灭多数的病原体。冰皮月饼则是不经高温处理，制作后也以低温储存。如果在制作或购买后储存温度不低于5摄氏度，冰皮月饼内的病原体可能迅速繁殖，食用后引起严重食物中毒。

本地售卖的月饼可安全食用吗？

为了评估传统和冰皮月饼的安全性，新加坡食品局从全岛各地的食品业者采集样本，检测是否含有任何有害化学或微生物成分。当局也分析近期的化验报告，以评估月饼里的化学防腐剂成分。

根据食品局的调查，本地售卖的月饼可安全食用。月饼里的真菌毒素和山梨酸都低于所规定含量，不会引起食品安全问题。当局也没有在所化验的传统月饼中发现禁用色素，包括含有咸蛋黄的传统月饼。冰皮月饼中也没有发现有超过我国食品规定的大肠杆菌含量。

如何确保购买的月饼可安全食用？

业者应确保所进口、生产和售卖的月饼可安全食用。也应采取良好的食品卫生及安全准则，包括制定食品安全保证计划、从合格的受许可来源购买食材，以及确保时刻遵循食品卫生及安全标准。

消费者应注意事项：

购买月饼时

从有信誉的卖家购买月饼，确保他们在处理月饼时遵守良好安全卫生准则，如戴手套或用食品钳

确保月饼是密封包装，不会被外界环境污染

确保冰皮月饼在购买后以低温储存在包装内，比如使用干冰或泡沫塑料盒

制作月饼时

从有信誉的卖家购买食材

保持良好的手部卫生，在处理食材前洗手，避免交叉感染

确保各接触食材的表面（桌面、器材和器皿等）清洁卫生

把面粉储存在阴凉干燥处，防止霉菌滋生

储存和享用月饼时