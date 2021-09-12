周末小知食（九）：大闸蟹中的二恶英

又到了吃大闸蟹季节了，这些肉质肥美、蟹黄鲜甜的大闸蟹，总让人忍不住买上几只大快朵颐。

大闸蟹，又名中华绒螯蟹，是亚洲地区的时令美味。然而近几年，国外多地的大闸蟹样本中二恶英（dioxins）和多氯联苯（polychlorinated biphenyls）有害物质的指数超标，大闸蟹的食品安全也让人关注。

何谓二恶英和多氯联苯？它们和大闸蟹有什么关系？

二恶英主要是冶炼、漂白和杀虫剂生产等工业产业的副产品，也可能因森林火灾、火山爆发等自然因素生成。

多氯联苯则是电子设备中用作绝缘液体、在塑料中作增塑剂的化学物质，在生活中较为常见。

当大闸蟹等食腐性动物摄入这些化学物质时，这些化学物质就会进入它们的身体。

由于二恶英和多氯联苯的化学稳定性和可溶于脂肪，它们会在大闸蟹的脂肪组织中沉积。同样的，如果人们食用这些受污染的食物，二恶英和多氯联苯也会存在于人体的脂肪中，并在体内停留很长的时间。

如果短期内接触到高浓度的二恶英和多氯联苯，可能会导致皮肤损伤，长期接触则会伤害到免疫系统、神经系统、内分泌系统、或损伤生殖功能。

吃大闸蟹安全吗？

只有获得新加坡食品局许可证的商家才能进口大闸蟹。此外，他们还须向食品局申请进口许可证，以保证进口产品的货源可被追踪到。

食品局会对大闸蟹中的有害物质进行检测。检测显示，进口的大闸蟹中二恶英和多氯联苯含量不会对消费者的健康构成威胁。

但消费者也应适量食用，避免摄入大量的二恶英和多氯联苯。

尤其是螃蟹的消化及生殖器官的脂肪含量较高，因此二恶英和多氯联苯的含量也相对较高，应减少食用这些部分。

吃大闸蟹的小贴士：