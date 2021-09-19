周末小知食（十）：食品中的添加剂

我们吃的食物中常常含有一些用来改善食物营养、颜色、味道或质感的添加剂。

你知道食品成分标签中的添加剂名称或代码是什么意思吗？这些添加剂安全吗？

为什么食品中要添加食品添加剂?

食品添加剂具有多种有用的功能。

1. 改善食物的味道、质地或外观

如三氯蔗糖（sucralose）、甜菊醇糖苷（steviol glycosides）和安赛蜜（acesulfame-K,）等甜味剂，经常被添加到食物中代替糖来提供甜味。

亮蓝色FCF和甜菜红等食用色素，也常被添加在糖果等食品中，来增强食品的卖相。

还有一些为乳化剂和稳定剂，如卡拉胶（carrageenan）和脂肪酸的聚甘油酯（polyglycerol esters），则可增加食物的浓稠度，使之看起来更有质感。

膨松剂则能使食品在焙烤过程中更好地发酵。

2. 提升食物的营养价值

因加工过程中很多营养会流失，所以食品中还常常会添加维生素和矿物质，使食品更有营养价值。

3. 用于食品的保鲜

为了减缓细菌滋生造成食品腐坏，果酱、饮料或酱汁中常添加防腐剂。

新加坡食品局如何确保食品添加剂的安全？

所有食品添加剂须经食品局批准，含这些添加剂的食品才可在新加坡销售。无论进口还是本地制作的食物，添加剂的含量都必须符合食品安全条例，不得超过上限。

食品局参考世界卫生组织食品添加剂专家委员会的研究，制定适合新加坡的标准，对含添加剂的食品进行抽样检测，以确保添加剂符合规范。

想进一步了解食品标签上的添加剂，或检查添加剂在本地是否允许使用，可参考食品局网站的相关信息。