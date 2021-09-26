周末小知食（十一）：食物过敏

话不能乱讲，东西也不能乱吃！有些食物可能引起人体免疫系统的过敏反应，症状轻微至发痒，严重至休克。什么是食物过敏，消费者又该如何避免？

什么是食物过敏？

当人体的免疫系统把某些食物误认为危害物质时，就会启动体内保护反应，释放化学成分，进而引起食物过敏反应（hypersensitivity reaction）。

这些食物过敏原（food allergens）通常包括鸡蛋、牛奶、花生、鱼类和贝类海鲜。在亚洲，大人和儿童中最普遍的食物过敏原是海鲜。

食物过敏会引起什么症状？

根据不同人对不同食物的过敏程度，症状可在食用后立刻出现，或在几个小时甚至几天后才出现。过敏症状分不同程度，可轻微也可严重影响人体的皮肤、口腔、胃肠道、呼吸道或眼睛。一些症状包括：

口腔发痒或刺痛 皮肤发痒、麻疹（hives）或湿疹（eczema）

脸部、口腔或身体其他部位肿胀

喘息或呼吸急促

腹部疼痛、腹泻

恶心、呕吐

昏倒、失去意识、停止呼吸（过敏性休克）

食物过敏和食物不耐症（food intolerance）有什么区别？

食物过敏是由身体的免疫系统所引起的不良反应，而食物不耐症则是由身体的消化系统因为不能够好好消化食物所引起。

消费者如何知道食物里是否含有过敏原？

食品安全需要监管当局、业者和消费者共同维护。根据新加坡食品局的食物安全规定，生产商须在食物包装上列出过敏原食材。含有过敏原的常见食物包括：

含有麸质（gluten）的麦片

甲壳类（crustacean）和相关食品

鸡蛋和相关食品

鱼类和相关食品

花生、大豆和相关食品

牛奶和奶制品（包括乳糖（lactose））

树坚果和相关食品

浓度高于每公斤10毫克的亚硫酸盐（sulphites）

如何避免食物过敏？

对有特定食物过敏的人来说，最好避免食物过敏的方法是避免食用含有过敏原食材的食品。消费者可采取的措施包括：