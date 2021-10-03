周末小知食（十二）：动物流感与食品安全

动物流感可从飞禽和猪等牲畜传染给人类，并引起禽流感和猪流感，对公共卫生造成严重影响。

世界各地的家禽饲养场每年不时都会暴发禽流感，尤其是较寒冷季节。猪流感也同样在猪群中十分普遍。这两种动物流感对人体健康会产生什么影响？消费者又该如何预防？

什么是禽流感和猪流感？会传染给人类吗？

两种流感都属于呼吸道疾病，通过国际贸易和野生飞禽迁途路线等途径在牲畜之间传播。

虽然多数的动物流感只在牲畜之间传播，但一些如甲型H5N1禽流感病毒等可通过近距离接触受感染牲畜或它们的粪便及体液，传播给人类。像是从事牲畜养殖和屠宰场工作的人就较容易感染动物流感。

禽流感和猪流感的症状如同普通人类流感一般，例如咳嗽、发烧、喉咙疼痛和肌肉酸痛。

禽流感和猪流感可通过食物传给人吗？

研究显示，某些禽流感病毒可蔓延至飞禽全身，所产下的蛋也可能受感染。这意味着，人们可能在处理和食用生家禽和蛋的时候感染禽流感。

尽管如此，加热烹煮可杀灭流感病毒。目前没有证据显示人们在处理和食用熟透的家禽和蛋时会感染禽流感。

相比之下，猪流感仅传播于猪的呼吸道，目前没有证据显示人们在处理和食用生猪肉时会感染猪流感。

当局如何确保新加坡不受禽流感和猪流感影响？

由于动物流感病毒会影响公众和牲畜健康，也会干扰贸易交易，新加坡食品局持续关注世界各地的动物流感暴发，并与国家公园局属下的动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service）合作，确保我国不会受这些流感病毒影响。

为了避免禽流感的传播，食品局采取了进口管控措施，规定所有受当局认证出口生飞禽，生飞禽肉和蛋到我国的国家须无禽流感传播。这些国家也须遵循世界动物卫生组织（World Organisation for Animal Health）所制定的生物安全管控措施，例如采取疾病检测及时发现任何禽流感的暴发。若发生禽流感传染，当局将暂停从受影响国家或区域进口家禽。当局也会先检查运抵我国的进口生家禽，才允许它们运送至本地屠宰厂。

根据世界动物卫生组织的标准，食品局也规定本地的养殖场和屠宰厂须采取生物安全措施，如避免家禽与野生飞禽接触等。当局也会进行视察和检测，确保家禽没有感染禽流感。

由于猪流感的传播与健康影响较小，食品局没有对进口猪和猪肉制定相同规定。但当局对猪和猪肉进口源的把控严格，只允许两间位于印尼布兰岛（Pulau Bulan）和马来西亚东部砂拉越的养猪场进口猪到我国，并会先检查运抵我国的进口猪，才允许它们运送至本地屠宰厂。

消费者可如何降低感染禽流感和猪流感的风险？

尽管人类通过食用家禽和猪肉而感染流感的可能性很低，但消费者仍可采取以下措施，保护自己的健康：