5招教你 年货这样买更轻松

农历新年的脚步越来越近，此时此刻的你，或许正在为办年货、大扫除、策划年菜等应接不暇的家务事烦恼。

在疫情下过年，购物时应该注意什么？哪些产品适合提前购买？买东西时有什么省钱妙招？zaobao.sg为你准备了过年购物指南，一起来看看吧！

想要轻松办年货，当然要到Amazon的新春网页，那儿不仅有琳琅满目的年货，更有惊人优惠等着你。注册成为Prime会员，还可享有Amazon Fresh产品2小时内送达的服务。

贴士1：食品饮料选购小包装

年饼是家家户户都会买来招待访客的点心。（档案照片）

新年少不了美味的年饼和零食，即使是疫情期间也不例外。各类年饼是亲朋好友拜年串门时必备的招待品，也是一家人观看新春节目时的最佳伴侣。根据目前的政策，每户家庭每天可接待最多5名不同的访客。一些人因此认为，不必囤积过量年货。不过，毕竟是过年，总不能太寒酸，各类年饼、零食和饮料还是必须准备，以确保亲朋戚友拜访时能招待他们。

年饼方面，可按需求选购多种小分量包装的年饼零食。过年时，再按拜访人数开封，如先吃掉一两罐，再开新的一罐，保持食物新鲜。

单独包装的坚果即使新年吃不完，也能继续保鲜一段时间。（取自品牌网站）

如果不想为拿捏分量伤脑筋，可直接选购适合一人食、单独包装的坚果。这类产品一般是一大包里有十多二十多小包，由于是单独包装，即使新年期间吃不完，平时也能吃，而且能保鲜更久。

饮料方面，也建议购买小包装，不但更卫生，也能避免浪费。想省钱的话，可锁定一两种饮料一箱箱地买，或是选购一箱里含多种口味的综合饮料装。

贴士2：疫情期间常备消毒用品

疫情下过年，应该确保家里有充足的卫生防护用品。（图/Unsplash）

兴高采烈过年的同时，别忘了继续注重个人卫生，保护自己和家人。无论是出门拜年，或是为有人来家里做客做准备，都应事先购买充足的搓手液和消毒湿巾。口罩也可为自己和家人多买一些，并可在家里存放一点备用口罩，让客人来拜年时可替换口罩。

搓手液和口罩可趁打折时添购多一些，过完年一样能使用。购买湿巾则必须注意，由于放久了会逐渐干燥，应该视用量购买所需的分量。

贴士3：留意打折、限时特惠产品

网购平台如Amazon会推出限时特价的商品。（图/Amazon网站截图）

每逢农历新年前，各大超市以及网店都会推出各式各样的促销活动。像是职总平价和昇松超市，都会有限时一两天的新春促销。据记者观察，这时罐头鲍鱼和冷冻海鲜的打折力度高，尤其适合在这类促销期间入手。

如果你觉得一直留意超市广告很麻烦，可以考虑上网采购年货。线上购物平台如Amazon.sg就为农历新年准备新春特惠，打开它的网站或手机应用就能轻松选购产品。浏览该平台时，不妨留意红色的“Limited Time Deal”标签，在时限内购买产品，能享受更多折扣喔。

贴士4：选购冷冻食品

冷冻海鲜价格较低，保存期也更久，即使过完年吃也没问题。（图/Unsplash）

一些人或许有“生鲜食品更新鲜”的想法，因此会留到最后一分钟才采购这食材。其实，一些食材如海鲜和肉类可以买冷冻，并能提前购买，不只价格比新鲜低，保存期也更久，即使过完年吃也没问题。

贴士5：线上购物避免人挤人

农历新年期间，超级市场人头攒动。照片摄于疫情前。（档案照片）

越是逼近农历新年，逛巴刹和超级市场的顾客越多，排队付款的时间也会随之增加。疫情当下若不想到人多的地方，可选择线上购物。

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上网购物会有专人把货送到家里，更省时便利。（图/Pixabay）

上网购物还有一大好处，就是不必自己拎着大包小包，甚至扛一箱箱的饮料回家。一些购物平台也让顾客选择送货上门的时段，对于现在必须部分时间回办公室上班的你我来说，提供更大的便利。

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