如何用Instagram拜年

农历新年将至，现代人少了手写的贺年卡，取而代之的是在社交平台上更新自己的状态。

还在苦恼要怎么用社交媒体向亲朋好友拜年？zaobao.sg帮你准备了几个社交媒体初学者的入门“撇步”，手把手带着你一起用Instagram的限时动态（IG Stories）拜年！

（一）GIF动图

▼点击添加Story。选择图片或马上拍摄新照片。

▼往上滑出现界面。选择GIF动图。

▼输入关键字。选择喜欢、适合的动图。

可输入的关键字参考：cny、cny2022、huat、angbao、gongxi、tigeryear、firecrackers等。

设计好后，点击Your Story，限时动态就完成啦！GIF动图最大的特点就是非常生动活泼，用它来拜年绝对让人印象深刻！

另外，还可以将这则动态储存下来转发给亲朋好友喔！怎么做？赶快往下看！

除了GIF动图，好玩的还有各式各样的滤镜！

（二）Filter滤镜

▼点击添加Story。选择Camera马上拍摄新照片。

▼将滤镜往左滑到底，直到看到Browse effects。

▼点击查询。输入的关键字后，选择喜欢的滤镜。

可输入的关键字参考：cny、cny2022、huat、angbao、gongxi、tigeryear、firecrackers等。

▼选好滤镜后，可以马上点击Try it尝试，或选择将滤镜储存起来。

回到第一步新增一个Story，便可在下方找到之前储存好的滤镜。

▼选好滤镜，拍好照后便大功告成！可以选择直接发Story或右上角选择储存照片！

储存好照片或视频后，便可在相册找到它们，到时就可以用WhatsApp或任何你喜欢的通讯软体转发给亲戚、朋友们啦！

你学会了吗？是不是很简单呢？这个新年来点不一样的拜年方式吧！