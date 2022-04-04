这些新航“隐藏”飞机餐点 你知道吗？

在飞机上边看电影，边喝啤酒、吃薯片巧克力？

随着旅游变得更加便利，越来越多人选择出国旅游。如果你正准备搭新加坡航空公司，可别忘了飞机上的“隐藏”餐点！

新航前空姐在TikTok分享飞机餐“隐藏”菜单。（图/TikTok截图）

一名新航前空姐日前在TikTok上载短视频，分享机上用餐的“隐藏”菜单和点餐窍门。虽然大部分食品原本就能在新航菜单上找到，但很多时候我们或许把焦点放在主食上，因此忽略了这些能让高空用餐体验加分的“配角”。

zaobao.sg为你整理了这些“隐藏”菜单和点餐方式，一起来看看！

吃不饱？还有零食点心喔

乘搭新航时能边吃薯片、巧克力，边看电影？没错，但空服员不会推着餐车分派它们。想吃，可以向空服员要求。

机上供应的零食包括薯片、面包、能量棒等。（图/互联网）

很多航空公司会在起飞不久后派发菜单，但因疫情的缘故，一些公司如新航已改用线上菜单，让乘客提前上网查询。仔细查阅新航的菜单，就会发现一般中长途航班的菜单也会列出各式各样的零食和点心，如薯片或玉米片、综合坚果、巧克力棒、干果、能量棒、饼干、面包、马芬（muffin）、不同口味的杯面等。至于短途航班，新航的线上菜单虽然没有列出具体有哪些零食，但乘客可在机上询问空服员。

如果你是大胃王，吃了一份飞机餐还觉得饱足感不足，这名前空姐透露可以向空服员要求多一份。不过前提是，需要等所有搭客都获得食物，且当天有多出来的飞机餐，才有机会得到额外餐点。

这么做可以优先用餐

你还记不记得，空服人员推着餐车送餐之前，会将一盘盘的食物送到指定乘客面前？这些餐点是必须提前预定的特殊餐（special meal）。不只新航，其实每家航空公司都有供应，只是选项各不相同。

新航的全素（vegan，左）以及东方素特殊餐。（图/互联网）

这些特殊餐主要分成4大类：儿童餐、宗教餐、素食餐，以及调养餐，每一个类别还可细分为不同种类的餐点。由于航空公司没有明文规定特殊餐只供有特殊餐饮需求的乘客享用，所以任何人若想品尝也行，但记得一定要在起飞前预订。以新航为例，特殊餐必须在起飞前至少24小时预订，指定起飞点则必须提前至少32小时和48小时预订。

想吃得健康一点，也可考虑属于特殊餐的海鲜餐。（图/互联网）

由于机上环境会让我们味觉和嗅觉变“迟钝”，所以飞机餐的调味一般较重。如果你想吃得比较清淡，或许可以考虑属于调养餐类的低盐餐、水果餐。诉求健康的你，也可选择各种素食餐、低脂餐、海鲜餐等。

指定飞机餐也适合有饮食禁忌的人，如糖尿病餐、无麸质餐、低乳糖餐等。

饮料选择多 包括各种鸡尾酒

你知道在新航航班上除了可以点啤酒和葡萄酒，还能选择鸡尾酒以及各种蒸馏酒吗？

机上供应Singapore Sling鸡尾酒。（图/互联网）

除了线上菜单列出的Singapore Sling，这名新航前空姐透露，机上也供应其他鸡尾酒如Bloody Mary、Screwdriver、Aperol Spritz和Gin Tonic。其他酒类还有：Baileys、Brandy、Bourbon、Whisky、Vodka、Gin、Rum等。

不过，由于机上的较低压环境会放大酒精对脑部的作用，想喝酒的话，建议限量小酌。

非酒精饮料除了咖啡和茶，还可点绿茶、茉莉花茶、美禄、冷或热牛奶、普通可口可乐或可乐Light、雪碧或七喜、气泡水、橙汁、苹果汁、凤梨汁以及番茄汁。

在特别日子还有蛋糕

假如你在新航班机上看到空服员递蛋糕给其他乘客，可别太惊讶。虽然蛋糕不在菜单里，但有幸在空中庆祝生日、结婚纪念日，或正要去度蜜月，都可以在起飞前提前通知航空公司，就有机会获得蛋糕。