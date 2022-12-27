去旧迎新 赋予废物新生命

农历新年的脚步近了。家家户户都忙着大扫除，迎接新春。已经不需要的物件，你如何处理呢？

与其统统当做废物丢掉，不如把适合回收的物品投入蓝色回收箱Bloobin的肚腹中，让这些旧物也能有新的生命！

环保是近年的热词，把再也用不着的物品拿去回收，让“旧爱”发挥生命余热，不但是正确之举，也是一件美事。

然而，根据统计资料，有40％投进Bloobin的物品并无法回收。原因是物品已被食物或液体弄脏，导致无法回收，或者是该物品Bloobin不回收，非常可惜。

回收物品首先应该倒空、清洗，然后才进行回收。已经脏了的物品，并不适合丢进Bloobin回收，应该丢进垃圾桶；若是丢进Bloobin，将会污染其他原本可回收的物品，抹杀了大家的努力，这么做要不得。

被污染、不能回收的物品，就沦为垃圾，只能送去垃圾填埋场填埋。这样一来，垃圾填埋场就会很快被填满了。

此外，衣物、玩具、鞋子和家具，应该捐赠出去或丢弃，Bloobin并不回收。

所以说，正确地回收是很重要的。那么，迎接新春，我们该如何正确回收呢？

以下漫画带你轻松了解，原来正确回收只需简单三个步骤哦！

正确回收只需三步骤，非常简单：

步骤1：检查物品是否可以回收。

步骤2：确保回收物品干净。

步骤3：把物品放进蓝色回收箱或回收槽回收。

环保人人有责。每个人尽自己的本分，正确地回收旧物，新加坡就会更清洁、更环保。让我们以干净清爽的环境，朝气勃勃地迈向全新的兔年吧！

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你只要输入物品，就能知道能否回收，现在就试试看吧。

【本文由国家环境局呈献】