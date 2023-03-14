酌量购买食材及选择重复使用 养成减少废弃的好习惯

一桌零食糕饼、一冰箱饮料食材、一抽屉塑胶袋……即使佳节已过，你家是否仍然物资过剩，或说这是你家的一种常态？事实上，只要平日提高减少食物及一次性用品浪费的意识，人人都能为自己及地球节省珍贵的天然资源与金钱。

新加坡人每年分别制造约8亿1700万公斤食物垃圾和2亿公斤一次性垃圾。这些垃圾分别可填满5万6000辆双层巴士和400个奥运泳池，但最终被填入将在2035年被填满的实马高垃圾埋置场。

身为岛国的一份子，我和家人从十年前就开始积极地减少家庭制造的食物垃圾和一次性垃圾。亲身体验后发现，要做到减废，过程不难，习惯成自然。

拟定购物清单 控制购买分量

在减少食物垃圾方面，我和家人尽量做到不浪费食物和食材，尤其要注意，不过量采买生鲜食材。

身为家里的“采购员”，我在上超市前，必定先和母亲确认需要补给的食品，再用手机记录购物清单。我也建议大家在上巴刹或超市时，先列清单，并且只购买所需的食品及分量。

购物前先检查食材，列明清单，只购买所需的食品及分量。（图/新报业媒体）

即便你不与长辈同住，每回采买前也可以先审视冰箱一番，确保不会买太多。切勿被引诱而添购多包装的促销物品，尤其是生鲜食材。毕竟，即使冷藏却无法在保质期用完的食物还是会变质，不但省不了钱，还会造成无谓的浪费。

人人家中也少不了一些饼干、酱料和罐头的即食用品，在这方面，我们家遵守“先进先出”的使用顺序，并定时查看有效期，尽量把快到期的用品放置在显眼处，提醒自己尽早吃完。

储存食物应定时查看有效期，尽早吃完快到期的食物。（图/Getty Images）

至于一些消耗量小，但必须整袋购买的食材，我也会尽量把多余的分量和姨妈、姐姐和姐夫分享，减少浪费。

近年来，姐姐也常会选购超市摆卖的“不完美”蔬果与我们分享，让这些外观较不吸引人，但还能食用的食物也能物尽其用，不至于被供应商直接淘汰。购买这类型食材除了能享有一些折扣，也可减少浪费，一举两得！

姐夫的家人则会定期去“拯救”商家下架的蔬果和面包，分发给有需要的家庭或左邻右舍。

正确储存保鲜 避免食材耗损

用可重复使用的硅胶碗套代替保鲜膜密封剩菜更加环保。（图/作者提供）

正确储存生鲜食材也是减少浪费的重要一环。

就像蔬菜摊贩用报纸包裹一样，我也把容易软烂的蔬菜在冷藏前，用一层厨房纸巾包裹，减少蔬菜接触湿气，可以延长它的新鲜度。

肉类和海鲜的储存更为简单，除了当天或隔天要用到的部分，其余都会被我冷冻。

分享数个我们家常用的保鲜、减废小妙招：

将两三个干净的旧纸袋并排，可用来当作蔬果收纳格，又能吸收多余水分。

包裹蔬果的厨房纸巾，虽使用后稍微受潮也先别丢！可以用它来清理炉灶，物尽其用。

吃快熟面或吐司时，别把干净的包装袋丢掉，可以用它来分装一餐分量的肉类或海鲜，方便每一次备餐解冻时，可以轻易取出所需的分量。这么做不仅卫生，也更节约能源。较大的包装袋过后也可用来代替塑料袋盛装垃圾，一物多用。

善用残羹厨余 务求物尽其用

烹饪剩余的食材不要浪费，如菜头菜尾可调理为高汤。（图/Getty Images）

当然，不论下厨备料时拿捏得多精准，有时候难免会有剩余的饭菜。在这种情况下，如果能确保食物处理得当，这些剩余的熟食其实也能变成下一餐的食材。

用餐时，务必使用公筷，不仅是为了个人卫生，还能确保唾液不会接触到剩余的食物，食物就不易快速变质。再来就是适时把剩菜冷藏，把细菌增生率降到最低。

妈妈就常常使用隔夜的白斩鸡来烹煮鸡丝粥，不但方便又美味，弃之可惜的鸡肋、鸡爪和鸡脖子就用来熬汤；姐姐则喜欢把剩余的猪大骨和菜渣如烹饪后剩余的西芹、萝卜等制成高汤，不管是拿来搭配烩饭或燕麦都别有风味。

此外，蛋壳、果皮、咖啡渣等厨余不扔掉的话，它们也还有其他用途：

打了蛋后，洗净蛋壳，弄碎就可做天然肥料。若家中有盆栽植物，将蛋壳弄碎，掺进土里即可。

蛋壳洗净、弄碎，可掺进土里，做天然肥料。（图/Getty Images）

柑橘、鲜橙、柠檬等柑橘属水果，食用后，保留果皮可用来擦洗洗碗盆，或是放入喷瓶，加入白醋，作为清洁剂，用来去除厨房油渍。

冲泡过的咖啡渣或茶袋，也能搁在冰箱里去除异味，每周换一两次；咖啡去除角质，且不伤肌肤。

减少一次性垃圾 自备购物袋和容器

以各种自备器皿取代保丽龙饭盒和塑料袋，外带也不会制造额外一次性垃圾。（图/作者提供）

先从每天能轻松做到的开始说起。

我和家人外出时，包包里至少会准备一个环保购物袋，需要时它就触手可及。否则，我也会直接把购买的物品放入背包里，拒用塑料袋，不仅减少垃圾，也不用担心东西太重，袋子易破。

我和姐姐也习惯带保温杯购买冷热饮料。姐姐买珍珠奶茶时，更是自备可重复使用的吸管。当我们打包食物时，通常也会带上自己的便当盒或手提汤杯。虽然需要清洗，但自备可重用容器也有好处——不用为包装容器额外付费，保温杯可保热饮温热好喝，选用耐高温容器还可安全地加热食物。

使用多层手提餐盒（tingkat）盛放什菜饭尤其方便。（图/作者提供）

姐姐和姐夫居家办公，外带午餐时，一盒盛饭、一盒盛菜，饭点被耽误或吃不完的剩饭留晚餐吃时，放入蒸炉或微波炉即可。若是使用保丽龙盒子，要重新加热食物，可没有这么方便。

疫情期间，姐姐经同事的介绍，购买了好些小巧、耐热120摄氏度的环保食物袋，自用和赠送亲友，鼓励大家放进包包、随身携带，无论是购买面包等干粮或汤面，都可安心盛装。

由于疫情的关系，大家在过去几年更常点外卖，有时难以避免使用一次性容器，例如购买已预先包装好的食物，我们家也不例外。遇到这种情况，我们也会物尽其用，使用该容器来盛放干粮，或小饰品、小物件等。

这些一次性容器都无法长久使用，尤其是盛放食物。重用几次后，我们会清洗干净，和其他可循环物件一起收集起来，定期投入蓝色回收箱。

将干净的回收物品投入蓝色回收箱是作者周末必做之事。（图/作者提供）

回收前，我会确保可回收物品不含食物残渣，例如纸质牛奶盒、饮料瓶、塑料瓶和玻璃罐，都会洗净了才提供回收。

此外，我只选购补充装的沐浴用品或清洁剂，避免浪费包装，同时节省收纳空间和金钱。

近年来，简约包装，甚至零包装，逐渐成为我选购佳节食品的考量因素之一。例如中秋月饼，简单的纸盒包装更轻巧。姐姐则喜欢使用布袋或是以风吕敷（日式包袱布）来包装，不仅体面，对方也能当作购物袋、包装袋或是餐桌布重复使用。

以上分享的一箩筐减少食物浪费和一次性垃圾的点子，乍看之下繁琐，但只要逐步采纳，每个人都可以为减废尽一份力。若能秉持珍惜资源和减废的理念，你也可以优化或自创更适合自家生活的新点子。

对减少废弃说我愿意

国家环境局自2019年开始推行“减少废弃，我愿意”（Say YES to Waste Less）运动，以提高大家减少浪费的意识，并养成减废的习惯。让我们朝零废弃国度的目标迈进，携手为下一代创建更美好的未来。

要了解更多有关“减少废弃，我愿意”运动的详情及合作伙伴的推广活动，可浏览以下网站：go.gov.sg/sytwli

【本文由国家环境局呈献】