精明消费 价廉物美又不怕缺货的门道

日常需用品的价格波动，消费者最有感。要保持预算不超支，节省家庭开销，首要条件是能买到价廉物美的食品、杂货等日需品；同时了解本地超商如何确保供应链不中断，如何稳定货品价格。

当全球经济前景不明朗、物价波动之际，要如何减少日常开销已成为消费者最关注的课题。消费者的最大挑战就是找到价格合理又优质的日需品。在此，让我们发掘有哪些门道可让我们成为精明的消费者，进一步节省开支。

此外，疫情期间，我们都体验了货轮搁浅阻断苏伊士运河的运输、出口国实施出口禁令，造成供应链中断的危机，并且了解供需平衡有多重要。还记得那一小段时间，厕纸、口罩成为抢手货，新鲜鸡肉、鸡蛋买不到，所幸，超市的货架上很快又出现这些日需品，市场价格又逐渐回稳。幕后推手，少不了新加坡连锁超市的领头羊。因此，让我们也来了解职总平价集团在过去半个世纪以来，如何协助新加坡市场保持物价稳定，以及供应链不中断。

一、物色价格合理商品 留意自家品牌和优惠

职总平价超市共推出超过2000种自家品牌商品，以日常必需品为主。（图/职总平价集团提供）

精明消费的诀窍之一是找到价廉物美，且价格稳定的商品。可记得冠病的自我检测仪，如何从一套十几元，降低到几元？在小国如新加坡，消费者为何能无忧无缺地买到实惠的自我检测仪？零售商又如何确保供应不中断，同时又能稳定市价？

职总平价集团首席采购官唐亚炎受访时指出：“记得当疫情爆发后，由知名医药商推出的冠病自我检测仪，一盒售价12.80元，对中低收入的的国人来说是一大负担。于是，我们努力在本地寻找受卫生科学局批准的制造商，并承诺大量订购，才成功将价格调低到4.90元。”有目共睹的是，此举也达到骨牌效应，促使市场普遍调低知名检测仪的价格，而消费者也从中获益。

同样在疫情期间，口罩成为抢手货，职总平价集团预见原有生产线无法如期出货，于是火速行动，从中国采购口罩并包机空运来新加坡，满足国人的需求。

唐亚炎另举一个例子，是2008年全球白米价格水涨船高，但职总平价超市出售的白米仍然能够维持合理价格，主要原因是预先库存的白米是以低价买入，因此可以低价卖出，使消费者获益，由此可见，储备和库存的重要性。同时，这项举措也显示了职总平价集团优先考虑的是消费者的利益，利润在于其次。

目前，职总平价从全球一百多个国家采购货物，货源多元化。例如，绿叶蔬菜除了进口自马来西亚之外，也从泰国、印尼等地进口。更有远见的做法是提前规划，与菜农签订合同种植（contract farming），确保有稳定的供应，以便维持稳定的价格，好让消费者负担得起。

唐亚炎解释说：“由于蔬菜从播种到收成需要28至35天的时间，我们不可能要求农场隔天送货。加上蔬菜容易腐烂，无法冷冻保存，因此，我们有必要做好长远规划，才能使货源不断，价格合理。”

拥有153家连锁店的职总平价超市，还有个可以更好地控制成本，并保持价格优惠的妙招，那就是平价自家品牌产品。

目前，该超市共推出超过2000种自家品牌产品，以日常必需品为主。平价自家品牌包括Pasar、SmartChoice、FairPrice等，一律制定合理且适中的价格，除了让消费者受益之外，目标也包括让制定的价格成为市场定价的指标，带动其他零售商，调节市场同类产品的价位。因此，下次到职总平价超市购物时，不妨多留意自家品牌的商品和价格，长期消费可以节省不少开销哦！

日常必需品也是人们最常消费的物品。过去数十年来，职总平价超市透过各种省钱计划，包括“天天超值天天省”计划，帮助国人减低物价波动的影响。消费者只要留意该超市的“平价天天省”、“平价超低价”和“平价省又省”等图标，就能天天省钱，精明消费。

“平价天天省”计划名单内，共有超过500种畅销的日常必需品，如蔬菜水果、肉类、卫生纸、鸡蛋等等。商品保持价格低廉，以提供最大的性价比，维护消费者利益。

此外，职总平价超市提供多种支付方法，从传统的收银台到自助结账柜台和Scan & Go，让消费者自由使用现金、信用卡、NETS或FairPrice应用程式付款，全都可以获得Linkpoints积分，以换取优惠和折扣。

二、认定供应充足超商 确保食品质地安全

聪明消费者都晓得，价格固然重要，但食品的品质和安全也重要。（图/职总平价集团提供）

找到可省钱的食品固然重要，但保持食品安全和质量也不容忽视。要确保食品的品质和安全，从生产、处理、包装，到保鲜运输等环节都不能马虎。

职总平价集团首席供应链官曾巧佳强调，集团一直不断地寻找不同的供应商，除了考虑到价格以外，他们也必需通过本地卫生科学局、食品安全局等机构的测试和批准，以确保其品质优良。

为确保供应链不中断，具有“供应韧性”，曾巧佳也强调成立供应链营运中心（Supply Chain Operations Centre，简称SCope）的重要性：“集团的供应链营运中心于疫情爆发前期成立，一开始是为疫情做危机处理，之后，这自动化的数据收集中心也成为我们眼观四面、耳听八方的工具，帮助职总平价集团的每一家超市和零售店都能货源充足。”

主要原因在于本地80％货品都是进口而来，因此，密切观察供应商所在地的动态，并建立多元供应链体系至关重要。作为领头羊，职总平价集团必需做到可以预见货源可能出现的问题，备好替代方案，尽快解决问题，才能为新加坡市场保持货源充足，供应不中断。

曾巧佳举例说明：“例如，禽流感爆发期间，我们最担心的是供应商的鸡只受到影响。透过SCope的数据，我们可以了解是否继续引进该货源的产品，还是要用其他的供应商来替代或填补。”

掌握时令果蔬的正确情报也可有备无患。她以年柑为例，年柑需要在农历新年期间上架，倘若主要产地如中国的运输出状况，就得及时找其他产地的年柑来填补。

另外，她也指出掌握数据，处理危机的重要性：“去年底，某名牌止痛药一度出现缺货的情况。当时，我们的供应链营运中心观察到并不是全岛的该品牌止痛药都缺货，而是只有樟宜机场的分店缺货而已。为了安抚消费者的不安情绪，也让国人可以顺利买到药物，我们调动货源，并限制购物量，终于处理好那次的危机。”

由此可见，为了稳定价格、保持库存、保持稳定的供应链，作为最大的连锁超商，职总平价集团可说是任重而道远，最后受益的自然是消费者，不怕产品稀缺，更不怕价格波动过大。

三、更新消费意识 重视健康及支持环保

消费者健康意识提升，超市也必须供应更多低糖、低盐、“较健康选择”商品。（图/职总平价集团提供）

时代不断变迁，消费者的喜好和需求也不断演变，因此，我们的消费意识也要不断更新。举例来说，为追求健康生活，健康肯定是无价之宝，健康产品和健康饮食才是主流。又如，气候变化已经不断提醒我们，不论做什么，包括消费，也要为环保，为可持续发展出一份力。

在过去50年来，本地零售商也努力与时并进，提供更多样化的产品选项，以适应潮流趋势。

由于许多消费者的健康意识提高了，对有机、较健康、减盐、减糖等食品的需求也越来越强劲。超商如职总平价集团，自然也感受到新的消费趋势，连锁超市和线上超市获认证为“较健康选择”的产品，销量在2019年至2022年期间增长了10％，促使集团在近几年引进的“较健康选择”商品也增加了10％。此外，集团也响应保健促进局的号召，推广“较健康选择”产品。好比在超过60家超市售卖低钠盐，鼓励人们保持健康的饮食。

保健意识提高之外，消费者的环保意识、持续发展意识也不断提升。职总平价集团也建立了全新的自动化生鲜食品批发中心，处理蔬菜、水果和海鲜的包装工作，减低食物的浪费。精明的消费者若了解该集团愿意负起更多的社会责任，自然也会多加支持与惠顾。

【本文由职总平价集团呈献】