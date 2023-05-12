乐享精致生活 体验白金典范

生活充满珍贵美好的时刻。

宠爱自己和亲人，活得多姿多彩，为美好的时光打造白金级别的体验，因为我们值得拥有！

全年国内外享受会籍礼遇 总值高达8157新元

出游的美好时光，身心灵都得以充电。（图/美国运通提供）

世界何其之大，能远走高飞行万里路，体验不同国家的文化，就是人生的一大享受。喜欢周游列国的你，要到全球各地走一回，体验四季之美。旅行时，可以全年无限免费进入全球1400间机场贵宾室，是不是你梦寐以求的？用积分可兑换一张新航单程飞东京或首尔的商务舱机票，或是兑换一张前往泰国任何地方的新航商务舱往返机票，是不是让你心动呢？

不出国的时候，你可以在本地好好犒劳自己，与亲友到米其林星级餐馆享用精致美食，或者在城里欢度一个焕发活力的周末，从享受按摩放松身心到疯狂购物一番。

只需一卡就能全年享有以上的种种礼遇，还有更多宠一宠自己的会员特权哦！

身为享誉全球的高端市场领导者，美国运通®白金卡（The Platinum Card® by American Express）一向最受追捧，更被视为全球精英的身份象征。

现在，美国运通白金卡在原有的众多尊崇礼遇和服务的基础上新增了一系列旅游、高端餐饮、购物和养生的重磅礼遇，会员每年可享有总值高达8157新元的专属礼遇，旨在进一步让你尽享生活之美，拥有无与伦比的奢华体验。

值得一提的是，申请美国运通白金卡没有最低收入要求的设限。只要申请人符合新加坡金融管理局（MAS）规定，并且通过美国运通的内部评估即可，前两张附属卡更可以享有永久免费年费的好处，让你和至亲都可以一起享受无尽的生活礼遇。

启动奢华之旅 畅游世界无设限

全年不限次使用全球总数约1400间贵宾室，如此会员特权你又如何抗拒呢？（图/美国运通提供）

与至亲至爱环游世界，享受当下。

购买机票时享有更多好处，为下一段旅游更快添加里数。从即日起至2024年12月31日，只要购买新航和酷航的机票（在一次或多次交易中花费600新元购买符合条件的航班），美国运通白金卡会员即可获得200新元的签帐回赠。不仅如此，只要在新航和酷航直接消费，每满1.60新元就可以获得5个Membership Rewards®积分，里数积分更快速。

疫下新常态，旅游时我们建议你提早前往机场，办理登机手续后，在机场贵宾室喝一杯香槟，吃精致美食。这是欢愉旅行的前奏。

与大多数信用卡限制会员每年使用机场贵宾室的次数不同，你可以和附属卡会员，各携带一位亲友全年不限次使用全球逾1400间机场贵宾室，这包括了美国运通机场贵宾室和Priority Pass贵宾室，以及与美国运通合作的机场贵宾室。其中，你可享受全年无限进出美国运通百夫长贵宾室（The Centurion® Lounge），可享用当地名厨烹调的美食、品尝鸡尾酒，有些贵宾室还设有按摩服务呢。个别机场的美国运通百夫长贵宾室甚至可以让会员携带两位宾客一起进入。

贵宾室使用政策根据地点而定，并有可能变更。点击这里查看具体适用的贵宾室，以及限制条款和条件。

品米其林佳肴 住梦想酒店

无论在本地或海外品尝美食，到米其林餐厅用餐必不可少。（图/La Dame de Pic, Raffles Singapore提供）

为帮助你筹划奢华之旅的食宿，美国运通白金卡和世界各地20各国家与地区的超过1400家餐厅合作，包括巴黎的米其林二星L'Oiseau Blanc餐厅，以及位于悉尼由澳大利亚名厨开设的Chiswick Woollahra花园餐厅。你在米其林星级餐厅享用美餐之际，每年就可以获得高达200新元的海外餐飨签帐回赠。

奢华的住宿，让你享受完美的假期。（图/美国运通提供）

入住理想住处，是美好旅程的必备要素。拥有美国运通白金卡，你可以入住世界各地超过1300家Fine Hotels + Resorts合作酒店，包括峇厘岛宝格丽度假酒店（Bulgari Resort Bali）和纽约瑞吉酒店（The St. Regis New York）。

你可以享受平均总价值800新元*的一系列专属标准礼遇，包括每日双人早餐、保证延迟至下午4时退房，以及价值100美元（约合135新元）的酒店体验礼遇，例如spa或餐饮礼券。酒店体验礼遇因酒店而异，优惠附条款和条件。

注：*平均总价值基于2021年Fine Hotels + Resorts预订入住两晚的情况计算。实际价值根据不同参与酒店、房价、客房升等供应情况及礼遇使用情况而有所不同。

在狮城宠一宠自己 享尽生活之美

美国运通白金卡会员每年可享有高达200新元的本地餐飨签帐回赠，在美国运通“Love Dining by Platinum”餐饮计划下的餐厅用餐，可享有高达50%折扣。（图/美国运通提供）

美国运通白金卡在现有丰富礼遇的基础上，加码多项餐饮、购物、养生、娱乐等尊崇礼遇，助力会员畅享生活之乐。

美国运通白金卡会员每年可享有高达200新元的本地餐飨签帐回赠，让你可以一年到头在新加坡25间餐厅（截稿为止的餐厅数目）享尽精致美食；另一方面，参与美国运通“Love Dining by Platinum”餐饮计划下的餐厅用餐，可享有高达50%折扣。参与的本地餐饮伙伴包括新加坡W酒店、万豪董厦酒店、四川豆花饭庄（大华银行大厦）、Lawry's The Prime Rib、Wooloomooloo Steakhouse等。

会员也可获享高级场所Tower Club Singapore会员通行待遇，在这个新加坡首屈一指的高端私人俱乐部扩展人脉，扩大社交圈子。

当你使用美国运通白金卡在参与的商店单笔交易中消费满600新元时，你将获得400新元的生活签帐回赠。参与的商店包括Adeva Spa、Spa Rael、The Ultimate、Grand Cru Wine Concierge等等。

不仅如此，只要你使用美国运通白金卡在NET-A-PORTER和MR PORTER上消费，即可获得最高75新元的时尚签帐回赠（每年两次，即每年150新元的签帐回赠）。

喜欢打高尔夫球的会员，于40多个区域高尔夫球场合作伙伴处，平日偕同一名付费同伴即可免果岭费，周末偕同两名付费同伴亦可免果岭费。在2023年2月至2024年12月期间，美国运通白金卡会员可尊享多项娱乐礼遇，只要在逾10个参与的娱乐和资讯品牌（如新报业媒体）进行消费，每月可享有最高17新元的娱乐签帐回赠（相当于每年204新元）。

现在就申请 可获新航往返泰国商务舱机票

美国运通白金卡是你享受美好生活的最佳选择，会员每年可享有总值高达8157元的专属礼遇。

现在就申请，只要符合消费，就能兑换一张新航往东京或首尔的单程商务舱机票，或者是兑换一张往返泰国的来回商务舱机票。（注：以新航商务舱的超值奖励Business Saver Awards为准，信息截至2023年3月正确无误。）

你只需支付1728新元的年费，并在首三个月内使用美国运通白金卡消费至少1万5000新元，你将可赚取高达9万3750个Membership Rewards积分，兑换上述的新航商务舱机票，附条款和条件。

在2023年5月31日之前申请并获批准的会员，只需缴付年费即可获得额外好礼：价值590新元的新加坡丽思卡尔顿美年酒店（The Ritz-Carlton, Millenia Singapore）一晚免费住宿（附条款和条件）。

无论境内境外，线上线下，美国运通白金卡为你带来丰富的专享礼遇，让你全方位享受白金级别的奢华生活。

即刻点击这里申请美国运通白金卡。

注：以上优惠附带附条款和条件，点击查看详情。

【本文由美国运通呈献】