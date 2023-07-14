领取免费会籍 与家人朋友畅享休闲活动

具有各种丰富活动以及齐全的设施，在全岛有七个便捷的地点，战备军协（SAFRA）俱乐部无疑是增添你休闲娱乐、和家人共享欢乐时光的便利选择。如今，现役和退役战备军人可享一年免费战备军人协会会员资格，现在正是亲身体验SAFRA会籍、尽享各种专属福利的绝佳时机！

通过国民服役55周年的答谢配套，不单是未入会的现役和退役战备军人可享一年免费会员资格，连现有的SAFRA会员也可享有这项福利，能免费延长会籍一年。

无论你已入会员与否，只要在申请期截止（2023年7月31日）之前注册申请，就能获得费免一年会籍，继续或开始享受遍布全岛的七个SAFRA俱乐部的便利，这包括新落成的蔡厝港SAFRA俱乐部。

随着最新俱乐部开放，你和家人不仅能有更多设施可探索，例如共六条长50米泳道的有盖户外游泳池、室内足球场、健身房、室内攀岩墙、保龄球场及衔接蔡厝港公园的空中花园跑道等设施。

享受会员专属优惠



超过1500家商店与SAFRA合作，为其会员带来许多优惠，包括许多美食优惠，让你与家人愉快用餐。（图/SAFRA提供）

拥有了SAFRA会籍，你不但能在SAFRA俱乐部内享受完整的设施和活动，还可通过浏览treats.safra.sg，选购一系列专属会员的餐饮、超市折价优惠券和电影戏票，节省高达30%。官网上也会预告即将推出的优惠券活动，尤其是7月份配合军人节和8月的国庆日，会有特别优惠，以向国民服役人员表示谢意。

SAFRA会员还能够在全岛超过1500家与SAFRA合作的商店享受餐饮、购物、旅游、娱乐等促销，其中包括：

目前只需要支付$43.20（相对于一年的会费），即可获得三年的SAFRA会籍；三年的SAFRA会籍原价是$129.60。此外，你也能为家人申请，第一个眷属会籍仅需每年$10.80的超低费用，第二个及之后的眷属则一律免费！

让我们一起探索SAFRA会员在不同时间段内所能享受的各种丰富设施、活动和其他优惠。

SAFRA旗下六个俱乐部有游泳池，对所有SAFRA会员免费开放。（图/SAFRA提供）

下班后放松好去处 游泳打球运动解压

忙碌了一天后，能跳入泳池享受沁人心脾的时光，无论是独自游泳锻炼，还是约上好友到高水压按摩池去放松，都是一件乐事。SAFRA旗下六个俱乐部有游泳池，对所有SAFRA会员免费开放。

如果你喜欢团体运动，下班后带上你的球友，在SAFRA俱乐部内，能以会员优惠价格共享超过45个体育设施，例如户外运动场可用于篮球、网球、队长球或五人制足球（甚至还可以举办企业活动和社交聚会）。不然也可租用室内多功能体育室，约上同好在乒乓球桌或在羽毛球场上一较高低，或是到保龄球馆将“烦恼一一打倒”，十分解压。

此外，七家SAFRA俱乐部也各设有不同设施和课程，如壁球场、健身房、户外或室内攀岩场等；无论是想体验泰拳、巴西柔术、综合格斗、力量与体能训练，还是瑜伽或舞蹈，从大汗淋漓到与另一半培养默契的课程活动，应有尽有。

周末家庭亲子时光 活动源源不绝

炎炎夏日的岛国，戏水是周末亲子活动的首选之一，能消暑又能快速消耗孩子体力，一夜好眠。义顺和裕廊的SAFRA俱乐部泳池格外适合一家大小，都设有例如气泡池、浅水玩乐区和树屋造型的主题泳池。榜鹅的SAFRA俱乐部更设有Splash@Kidz Amaze水上乐园，可享受清凉的亲子时光。

SAFRA会员的专属优惠，让你一家大小以优惠价在家庭KTV包厢尽情高歌。（图/SAFRA提供）

若不想进行体育活动，只想和家人悠哉地度过周末或假日，SAFRA会员也能获得很多其他吃喝玩乐的专属优惠，例如一家大小以优惠价在家庭KTV包厢能尽情高歌。

有家庭聚会或想欢度喜庆节日，想办烤肉派对或是度个“宅假”（Staycation），不妨考虑预订位于白沙的D’Resort度假村，还可享有多达四张Wild Wild Wet水上乐园的门票和免费使用烤肉设施。只要是SAFRA会员都可享有超值优惠，其中最物超所值的宅假，一家四口一晚可省下$265。

位于白沙的D’Resort度假村让你好好放松，不出国也能度个“宅假”。（图/SAFRA提供）

快与SAFRA开启一段充满刺激和难忘回忆的旅程！

一个会籍让你在全岛各地享有多样化的康乐、运动、餐饮和休闲设施，立即申请享用一年免费SAFRA会籍，申请期限已从去年底延长至今年7月31日，别错过！

【本文由SAFRA呈献】