住在登加的居民黄子洋（35岁）虽然每晚都开着冷气睡觉，有时居家办公也会在白天使用冷气，但他却无需为冷气保养费心。他在加入MyTengah Care+计划后，首三年可免费享有每年两次的保养服务，并能直接通过应用预约服务，便利之余也能省下保养费用。

对41岁的安全主任陈欣怡来说，冷气系统出现问题时，能及时找到人协助，正是她使用登加中央制冷系统（Centralised Cooling System，简称CCS）后最直接的感受之一。两次遇到问题时，她都直接拨打24小时服务热线求助，技术人员都能迅速安排，并按她方便的时间上门检查和跟进。

除了维修和保养，面对气候越来越炎热，再加上空气污染指数时而进入不健康水平，频繁使用冷气也可能增加电费开销。陈欣怡表示，按照她目前的使用习惯，冷气开销依然可控。与父母同住在东部的她，平均每周会因在西部工作，而住在登加的房子两天，期间大部分时间都会开冷气，每月冷冻水使用费用约20元至30元。按使用频率折算，这部分冷气开销低于她父母住家相应的费用。

冷气定期保养 有助维持制冷效能

新能源集团的技术人员在一次保修服务中向黄子洋（左）解释常见的冷气系统问题。（新报业媒体）

负责登加CCS项目两年的新能源集团运营与维护工程师何俊延说，居家冷气常见的三大问题包括制冷不佳、漏水和噪音。前两者往往可能与积尘或排水不畅有关，可通过定期保养改善；噪音则可能源自机械故障、设备老化、频繁使用，以及本地炎热潮湿的气候。

“其实，无论是中央制冷系统还是传统的分体式冷气系统，使用负荷越重，就需要越频繁的保养。”

他解释，这两类系统都使用风机盘管（fan coil units），制冷产生的冷凝水则通过排水管排走。久而久之，灰尘和脏污逐渐积聚，气流或排水可能受阻，导致制冷效果下降、耗电增加，也可能出现漏水的现象。

新加坡冷气维修业者一般建议，根据使用频率、住家环境及周边条件调整保养周期。多数家庭每三至六个月保养一次即可。若遇上雾霾、冷气使用频繁，或家中有宠物、灰尘和悬浮颗粒较多，则可适当增加保养频率。

何俊延说：“噪音可能是由风机盘管或室外冷凝器内的机械故障引起。由于中央制冷系统无需使用个别冷凝器，所以用户不会面对传统冷凝器所产生的噪音和热排放。”

换言之，冷气出现问题，并不一定代表整个制冷系统发生了故障。定期检查和保养是避免小问题逐渐恶化的第一道防线。

立即免费升级 让保养更省心

通过MyTengah Care+计划，登加CCS住户可以一键在手机应用上预约保养检查。（新报业媒体）

新能源集团于2025年12月推出MyTengah Care+计划，免费提供三年保障，包括CCS管道和施工相关问题、每年两次风机盘管保养，以及针对风机盘管、管道和保温层的系统健康检查，以便技术人员及早发现异常。

目前约80％符合条件的家庭已加入该计划，享有便利，并省下定期维修的费用。

现有登加中央制冷系统用户，可免费升级MyTengah Care+计划。尚未完成升级的用户，可前往新能源登加官网了解更多详情。

【本文由新能源集团呈献】