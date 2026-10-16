新加坡天气越来越热，怎样让家里住得更舒服？不妨先看看家中什么时候最热、哪些地方最闷，再根据家里的格局和日常生活习惯，找出合适的降温和通风方法。 佳必得（新）私人有限公司（Capital Distributors）在庆祝代理KDK满30年之际，通过榜鹅北三个家庭，探索各种家居如何按住家需要相互配合，打造更全面的居家舒适方案。

当家里热得难受时

“只要风扇吹不到的地方，就很热。”

73岁的陈玉兰这样形容家中的闷热情况。她与80岁的丈夫黄海在榜鹅北的租赁组屋住了九年。两人大部分时间都在家，对屋内什么时候最热、哪些地方最闷，感受尤其明显。

陈玉兰说，中午12时至下午3时最热，尤其是风扇吹不到的厨房和厕所附近；晚上卧室关门后也很闷热。“有时候因为太过闷热，空气不流通，整个人的心情也变得不太好。”

过去，夫妇俩主要靠一台站立式风扇、喝水和冲凉消暑。

也是榜鹅集选区议员的副总理颜金勇（中）与佳必得总经理林伟立（左二）、永续生活研究所新加坡国家经理许淑敏（左一）到陈玉兰（右）家中探访，了解根据住家情况配置的KDK居家舒适方案，包括安装吊扇，以改善屋内空气流通，让房子更通风。（商家提供）

从一台风扇 到全方位居家舒适方案

今年是佳必得成为KDK新加坡独家代理商30周年。多年来，KDK的产品从消费者熟悉的风扇，扩展至吊扇、立扇、通风设备等室内空气质量相关产品，近年也加入家用淋浴产品，以满足家庭不同的舒适需求。

佳必得总经理林伟立说，公司希望进一步采用以方案为导向的方式，从整个住家的需要出发，让不同产品相互配合，改善室内空气质量和热舒适度。

这次社区计划也具体展现了“KDK全方位居家舒适方案”的概念。佳必得的KDK专业人员与永续生活研究所（Sustainable Living Lab，简称SL2）一同走访三个家庭，了解居民在不同空间的生活习惯和热感受，再由KDK专业人员根据各户情况决定适合的产品组合。

家用淋浴产品也是整体方案的一环。例如，KDK即热式热水器的“Cool Down”模式可让水温逐步降低，使年长者洗澡时能更舒适地适应较凉的水温。

林伟立说： “我们希望这项社区计划能让参与家庭住得更舒适，并为他们的日常生活带来实际而有意义的改变。”

为庆祝代理KDK 30周年，佳必得与员工携手展开社区回馈活动，向居民赠送100台KDK直流电立扇。图为员工与即将送出的100台风扇。（商家提供）

不同家庭 不同降温需求

在这项社区计划中，佳必得与永续生活研究所携手合作。佳必得从不同家庭的实际需要出发配置居家舒适方案，永续生活研究所则通过StayCool计划，帮助居民进一步了解家中的热环境及日常应对方法。

永续生活研究所新加坡国家经理许淑敏说：“每个住家感受到的炎热情况都不尽相同。”永续生活研究所此前的社区项目HeatAware SG涵盖54户组屋家庭，调查发现夜间室内体感温度在差距最大的时段，平均比户外高出约摄氏7度。

StayCool通过居家感应器记录温湿度、穿戴设备记录心率和活动量等指标，并通过手机应用提供居民应对高温的提示。三户家庭的产品配置由佳必得的KDK专业人员根据实地走访决定。

在陈玉兰与黄海家中，佳必得为夫妇俩配置吊扇、立扇、浴室通风扇和热水器，从不同空间的空气流动和日常需要着手。

陈玉兰说，安装后，家中空气“比较流通一点”，住起来也稍微舒适一些。

另一名受益的榜鹅北租赁组屋的住户塔• 嘎玛（Ta Gamas）面对的情况不尽相同。今年80岁的她行动不便，大部分时间待在家，她感觉下午1时至5时尤其炎热。原本家中只有一台立扇，佳必得根据住家情况配置吊扇、立扇、壁扇、通风扇、用新的KDK热水器更换旧的热水器。嘎玛说，现在家里“没有以前那么热”，炎热时也比较少流汗。

StayCool将持续追踪室内环境数据，观察住家在安装后的变化。

30周年社区活动：不只送风扇 也送关怀

副总理颜金勇（左）观看KDK历年来的旧款风扇，并与KDK代表交流。（商家提供）

今年9月26日，佳必得举行代理KDK 30周年社区活动，向100户家庭赠送100台KDK直流电立扇，并为榜鹅北三个租赁组屋家庭配置适合各户需要的设备。

活动当天，不少居民带着孩子前来，除了领取风扇，也参与拍照打卡、享用冰淇淋等现场活动。佳必得员工全程提供协助，并为年长或不便的居民把风扇送回家，让这场社区活动更添人情味。

副总理颜金勇以榜鹅集选区基层组织顾问的身份出席活动，并走访其中两户家庭，了解不同KDK居家舒适产品如何配合住户需要。他也参观StayCool展示，了解居民如何认识家中容易积热的位置。

佳必得总经理林伟立指出：“成为KDK新加坡独家代理商30周年，是佳必得的重要里程碑，既反映佳必得与KDK长期的合作关系，也代表几代消费者对品牌的信任。”

多年来，KDK以产品质量、性能与可靠性为品牌重点，足迹遍及本地家庭以及学校、医院、景点和咖啡店等项目。

室内如何降温？四妙招让家在热天更凉爽

让室内更凉快，KDK建议以下四个做法：

一、选对合适产品

根据空间大小选择合适的风扇，也可考虑较节能的直流电（DC）风扇。

二、摆在最需要的位置

把风扇放在最需要送风的位置，有助促进室内空气流通。

三、加强室内通风

浴室等温暖潮湿的空间可使用通风扇，帮助排出闷热、不流通的空气。

四、善用风扇功能

根据需要调节风速、摆动和定时功能，在提升舒适度的同时兼顾能源效率。

要让住家更舒适通风，人人都可开始行动：先了解哪里容易积热、哪里空气不流通，再配合适当设备与生活习惯，让日常居家生活更自在，也更凉快。

欲知更多KDK产品详情，请点击官网链接。

【本文由佳必得呈献】