Cycle & Carriage 为代理品牌举行线上购车乐活动 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月6日 5:00 AM 参与Cycle & Carriage线上购车乐活动的车款选择多。 字体大小: 小 中 大 从即日至本月23日，Cycle & Carriage为旗下代理的汽车品牌Citroen、DS、起亚（Kia）、Maxus和三菱（Mitsubishi）举行线上购车乐——The Great Virtual Spree。公众可以从不同的车型如轿车、掀背轿车、运动休旅车、多功能车、电动车、混合动力车和豪华房车等，选择自己心仪的车款，同时还能参与线上有奖游戏，赢取丰富奖品及享有售后服务包括汽车保养配套等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 车坛快讯 Cycle & Carriage 西雅特Cupra Leon 装载全新动力传动系统 现代i30五门掀背轿车 引擎虽小表现扎实