Cycle & Carriage 为代理品牌举行线上购车乐活动

从即日至本月23日，Cycle & Carriage为旗下代理的汽车品牌Citroen、DS、起亚（Kia）、Maxus和三菱（Mitsubishi）举行线上购车乐——The Great Virtual Spree。公众可以从不同的车型如轿车、掀背轿车、运动休旅车、多功能车、电动车、混合动力车和豪华房车等，选择自己心仪的车款，同时还能参与线上有奖游戏，赢取丰富奖品及享有售后服务包括汽车保养配套等。

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