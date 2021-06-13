本田Odyssey 更贴近现代生活方式

最新一代本田（Honda）保姆车Odyssey累积了近30年的路上经验，更贴近现代人的生活方式，依然是一家大小出游的好选择。

俗称保姆车的车款因多座位和高度实用性近年大受欢迎，已有27年历史的本田Odyssey可算是保姆车先锋之一。经过五代的演变和改款，最新Odyssey在造型上已与当年大不同，其中最明显的是当年后车门仍是传统轿车的开门方式，新车款已改变为推拉式，除了设计更美观，在狭窄空间上下车也更容易，这是现代保姆车的特色。

推拉式的后门是现代保姆车采纳的一贯设计，使在狭窄空间上下车更容易。（车商提供）

2021年版本的Odyssey以兼具乘用及实用的优势为基础，创造出大气有型的外观。新一代车款延续本田家族的飞翼式车头造型，有大面积水箱护罩和厚实的引擎盖，搭配亮眼的细长大灯，整体造型更有架势。车侧的焦点是推拉车门。车侧的镀铬饰条不再延续到D柱，而是停留在后侧窗下缘。车尾用了更先进的LED导光型尾灯组，搭配镀铬后牌照饰条与保险杆饰条，勾画出流畅的线条。

车头的细长大灯更有时尚气息。（车商提供）

车尾采用更先进的LED导光型尾灯组。（车商提供）

注重车室细节

Odyssey以低平台及大面积前三角窗加上梯形后三角窗，创造出无压迫感的前后开阔视野。车子有七座位和八座位版本，车室空间基本上还算充足，前座座椅之间也设计了杯架，门侧拉门把手下缘也有置物空间。第三排座椅椅背可40：20：40比例放倒，前后倾斜度可以调整。第二排座椅可以纵向移动，若将第三排座椅收纳至底板，就能将第二排拉到最后，进一步扩大车室空间。受惠于低底盘和车高，车子的行李厢尾门有感应器，晃脚就能打开，其横向宽度和高度都充足，置放物件相当顺手。

车室座椅可根据需要灵活调动。（车商提供）

现代保姆车不可少的天窗，引进自然光，车室更明亮。（车商提供）

但这款车吸引人的不是早已预料到的车室空间，而是新一代车款在车室细节上的注重，包括握感不错的驾驶盘，清晰的仪表控台，触感极佳的皮椅，以及仪表板和车门边的檀木饰板材质，都很讨喜。

檀木饰板材质的内饰增添了车子的质感。（车商提供）

Odyssey这次改款也新增“预约上锁”功能，“离开立刻上锁”及“感应式电动尾门附自定开启高度记忆”等配备，除了提升先进科技感受外，也有实际用途。

另一大改进是将仪表板从原本的3.5英寸升级为7英寸TFT彩色液晶仪表板，与类比速度表相结合，以容易理解及高辨识度的方式显示各种资讯。

中央控制台的大尺寸屏幕清晰好用。（车商提供）

此外，增加了驾驶座空调出风口，伸缩置杯架和前座乘客隐藏式上掀置物盒，中央滑盖式置物箱，以及USB充电插槽等，都是很实用的设计。

动力输出平稳 行驶宁静

第一代Odyssey在1995年首次上路时，是基于Accord车款的平台打造，当年搭载的是2.2升引擎和4速变速器，输出的动力是140hp。最新一代Odyssey除了有更舒适安定的乘坐环境，更卓越的先进科技，以及大为提升的宁静程度之外，动力方面也大为改进。新车装载的是一台2.4升四缸i-VTEC引擎，搭配拨片换挡的CVT无段变速系统设定，可以输出175PS/6200rpm的最大动力，以及225Nm/4000rpm的最大扭力。

新一代车款行车时车子仍然有轿房车的操控感，动力输出不疾不徐，搭配的CVT变速箱采用G Design技术，让起步更平顺，并在加速过程中渐进提升性能输出，迅速反应的引擎推进了力道，不会出现突然的强劲加速感。为达最佳驾驶操控和乘坐稳定性，车子的前悬挂采用轻量化麦花臣式，后悬挂则使用优于操控与空间最大化的H形扭力杆，并搭配振幅感应避震器，一路相当平稳。

值得一体的是，这台引擎有极好的油耗表现，每百公里只消耗8.1升，同时兼具低噪音及超低排污，相当环保。此外，车子有个自动节能模式，能自动控制引擎、变速箱与空调系统进入节能运转模式，在定速巡航系统启动时能进入智能模式，充分发挥Odyssey的节能实力。新一代车子使用大为改进的隔音材质，大大提升车室的宁静程度，在维持低重心的同时，成就了更宁静平稳的行驶操控性能，以及顺畅的乘坐体验。

新一代Odyssey安全性十足，除了多个安全气袋，也搭载盲点侦测警示系统，倒车预警显示辅助系统，环景影像辅助系统，适应性巡航控制，可支援泊车的智能主动式停车辅助系统，以及偏离车道预警等先进全面的主动安全配备。

本田Odyssey

引擎：DOHC i-VTEC直列四缸

容积：2356cc

最大马力：175ps/6200rpm

最大扭力：225Nm/4000rpm

变速箱：Earth Dreams CVT

平均油耗：8.1L/100km

车价：$177,999（八座位）

$188,999（七座位）

代理：嘉摩哆

电话：68406888