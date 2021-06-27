宝马M4双门轿跑车 彰显动感美学

全新宝马4系双门轿跑车凭借其夺目的运动美学设计，出众的操控性能及丰富的智能科技，带来数码年代的运动驾驶乐趣。

车商提供照片

历经六代车型的演变，全新宝马（BMW）4系双门轿跑车的生动造型展现了运动型双门汽车的个性。

作为一款以动感美学设计为亮点的轿跑车，应对高端消费群体年轻化趋势的变化，在全新4系双门轿跑车的设计上做了大革新。相比上一代，加大了整体车身尺寸，营造出动感而修长的比例。车鼻的双肾格栅和标志性的大灯充满自信，采用竖直设计的双肾格栅面积更大，向下几乎延伸至前裙板的下缘。全新智能激光大灯，打造出充满张力的前脸。这款智能激光大灯具备弯道照明和自适应转向头灯功能，可帮助车子从容应对转弯、掉头或与对面车子相遇等情况的照明需求。

车鼻采用竖直设计的双肾格栅面积更大，向下几乎延伸至前裙板的下缘。

引擎罩上拱起的线条犹如两条利箭汇入双肾形进气格栅和大灯轮廓，勾勒出锋利的前脸。车侧经过精雕细琢，细长侧窗搭配车身线条，更有雕塑感。车身后半部也相当引人注目，短前后悬，修长的无框车门，细长的车窗设计及流畅的车顶线条，均突出车子的犀利外观。时尚细长的全LED尾灯一直延伸到两侧，全车线条突显了双门轿跑车的健硕车肩，车尾宽大而突出，更霸气。

车尾宽大而突出的造型更显霸气。

时尚细长的全LED尾灯一直延伸到两侧。

新宝马4系双门轿跑车的车身和底盘组件均采用轻量化设计，引擎罩、前翼子板和车门板采用铝结构，行李厢盖衬板里使用天然纤维制成的材料，这些材质有助于减轻车重，提升车子的灵活性和驾驶效率。

车室配备数码化

新车的车室为跑车格局，仪表盘区域为修长的横向线条设计，更为时尚，而延伸至车门的镀铬饰条进一步加强其视觉宽度。同时，新开发的前排运动型座椅结合抬高的中央控制台，为车舱营造出一种环绕式氛围。车内配备铝制四边形内饰条，进一步强化其运动氛围。数码化座舱配备了许多高科技装备，包括第七代宝马iDrive人机交互系统，具备远程软件升级功能，驾驶者更可通过iDrive旋钮、驾驶盘多功能按键、触屏、自然语音或手势控制，与车子沟通。中控台集成了12.3英寸的全液晶数码仪表盘及10.25英寸的可触控中央显示屏，视觉界面简单清晰，即便是对宝马不熟悉的新手也容易适应。

前排运动型座椅结合抬高的中央控制台，为车舱营造环绕式氛围。

中控台集成12.3英寸全液晶数码仪表盘及10.25英寸可触控中央显示屏。

乘坐感方面，与前代车型相比，新车在舒适和降噪方面显著增强。配备一体式头枕的独立后排座椅设计独特，可舒服坐下两人。后座椅标配40:20:40的区分，座椅可以个别平放，与行李厢打通，放置长物件。行李厢容量为440升。

后座座椅可以个别平放，与行李厢打通，放置长形物件。

专注运动驾驶乐趣

新车搭载2升直列四缸涡轮增压引擎，420i的最大输出动力184hp，最大扭力300Nm，相比上一代有更强劲的动力加速体验，零至时速百公里加速只需7.5秒，极速240公里。而性能增强的430i则更有力，最大输出动力258hp，最大扭力400Nm，零至时速百公里加速只需5.8秒，极速250公里。搭配最新8速运动型手自一体变速箱，拨片换挡有经过优化的液压控制系统，让换挡更平顺、效率更高，车子加速换挡时更敏捷。其支撑组件有效提高车身刚性，车身重量和底盘技术通过智能材料组合，在大幅提升碰撞安全性的同时，还能确保出色的操控灵活性和精准度。

8速运动型手自一体变速箱和拨片换挡有经过优化的液压控制系统，让换挡更平顺。

与前代车型相比，新一代4系双门轿跑车的车身长度增加128毫米，宽度增加27毫米，轮距增加41毫米，配合近乎完美的50:50前后轴重量分布，大大提高了操控灵活性和驾驶乐趣。车子的前轮经特殊调校，前轮下方向外侧倾斜的角度更大，因此负外倾角更大，这能让车子的横向控制力在加速过弯时得以更有效地传递，提高操控力和动态性能。此外，相较四门轿车减少21毫米的更低重心，以及更大的前轮负外倾角，加宽23毫米的后轮距，都明显提升车子的操控性。车身后部采取了更好的空气动力学设计，也进一步降低了空气阻力和升力，高速行车时感觉更加扎实。降噪的挡风玻璃也特别精心设计过，能有效将风噪转移到车身周围，让车室更为安静。

新车的底盘全面优化，加强操控与稳定的平衡。定制的前端减震支柱和前围板上的附加减力板，都提升了转向精准和响应度。同时，后桥周围增加的支撑元件提高了车身刚度，从而改善了直线行驶的稳定。另外，随行程可变阻尼的液压减震器，其减震特性经专门调校，即使在颠簸路况行驶，车子也有更精准的操控和更舒适的驾驶。

4系也备有宝马最先进的自动驾驶辅助系统Pro，包括可自动检测周围环境的变道辅助功能，通过驾驶盘震动方式发出预警的车道纠偏功能，以及循迹倒车自动泊车辅助系统等。

整体而言，新一代4系体现了双门车型的独特性，专注运动驾驶乐趣，有超越前代车型的纯粹运动感，造型又与全新3系有明显区隔。

宝马420i Coupe

引擎：2升四缸涡轮增压

容积：1998cc

最大动力：184hp/5000-6500rpm

最大扭力：300Nm/1350－4000rpm

零到100km/h加速：7.5秒

极速：240km/h

驱动：前驱

平均油耗：每百公里5.8升

车价：

$245,888（420i Coupe M Sport）

$294,888（430i Coupe M Sport Pro）

代理：Performance Motors

电话：63190100