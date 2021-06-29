今明两年上市 新电动车任你挑

原文：陈联泰，《海峡时报》高级执行级记者

译写：康秀金，《联合早报》资深高级记者

*图片取自于《海峡时报》

本文为你收罗今、明两年可供买家选择的电动车，售价从9万9999元起跳。

电动车的缓慢普及在很大程度上与汽车制造商在推出电池驱动产品方面进展缓慢有关。即使是现在，一些公司仍专注于满足国内需求，而牺牲了如新加坡这样的右边驾驶市场。

值得庆幸的是，对于那些即将要跳上电动车行列的车主来说，仍然有相当多的车款，可以满足不同的购车预算和需求。以下是目前已在市面上销售，以及今、明年预料会陆续推出的车款清单，供那些想尽快“插电”，以便驶入电动车大道的车主参考。

注：本文列出的售价以今年6月8日的价格为准。

奥迪（Audi）

Audi e-tron 50 Sportback

奥迪 e-tron的尺寸与奥迪Q5差不多。该车长4901mm，宽1935mm，高1616mm，轴距为2928mm，很充裕。它提供的行李厢容量为660升。e-tron 55（37万7901元）有两个电动马达，可输出300kW的动力，从零至时速百公里加速为5.7秒，续航行程为400公里。动力较小的e-tron 50，售价为33万960元。

e-tron 50 Sportback （34万1461元）的动力较低，为230kW，从零至百公里加速为6.8秒，续航行程为347公里。它不像e-tron那样炫，但它有一个更简约的外形和更好的效率。

e-tron GT是奥迪的保时捷Taycan的版本。它可输出434kW的动力，零至时速百公里加速只需约3.5秒，并且在12秒内达到每小时200公里的加速表现，极速为240km/h，以最大限度地提高航程（超过400公里）。这款车已经登陆我国，并应在圣诞节前进入车行的展厅。

明年预计会上市的e-tron S，是第一辆拥有三个电机（两个在车后）的量产车，功率输出为370kW和最大的扭力为973Nm。它相信是目前操控性最强的e-tron。随即，动力达475kW的RS e-tron GT将紧随保时捷Taycan Turbo之后来新。

奥迪e-tron GT、e-tron S和RS e-tron GT的价格尚未公布，但预计将徘徊在Taycan的同等价格之下，而Taycan未含拥车证的车价目前介于34万至74万4000元，视不同车子型号而定。

宝马（BMW）

BMW iX

宝马的i3S（21万6888元），是品牌首款电动汽车i3的进化版，而后者则在2014年赢得《海峡时报》年度汽车大奖。i3S是高大的掀背车，不仅零排放，而且是绿色工艺和材料所制造的。它有非常酷的后铰链式后门，像劳斯莱斯豪华房车。

中国制造的iX3则是X3的电动车型号，预料会在今年第三季抵新。它的动力达210kW，从零至百公里时速加速为6.8秒，极速为180km/h。它的续航里程可达459公里，预计价格为25万元。

今年年底，iX将首次亮相。这款新一代电动车的尺寸与X5相当，应该在今年年底前来到本地市场。它有两个型号，动力分别为370kW和240kW。

明年第一季度，i4四门轿跑车应该会驶入我国。它提供不同尺寸的电池，续航里程可达590公里。动力最强大的i4有370kW，从零至时速百公里加速约稍微超过4秒。

按目前的拥车证价格， iX的估计售价从39万元起 ，i4的售价则预料为25万元左右。

比亚迪（BYD）

BYD e6

新的e6（从11万5388元起）在外形上要比前身（目前皆是作为德士）车款好看得多，但它的性能并没有提升。它的主要优势是其充电时间快速。车子能够接受40kW的AC充电器（SP集团充电网络提供这类充电），从零到加满电只需要1.8个小时。由于大多数用户不会等到电池耗尽才去充电，因此从20％充电到80％的电量，只需50分钟左右就能完成。

M3e（从10万8388元起）的外观和驾驶的感觉可能更像一辆商用货车，但它是目前市面上唯一的电动多座车。

现代（Hyundai）

Hyundai Ioniq Electric

现代的Ioniq Electric（13万7888元）提供了品牌紧凑型房车的所有设备与装置，但洁净且安静的车款。自从更新后，它的续航里程约为300公里，在本地行驶绰绰有余。它拥有100kW动力和295Nm的扭力，够敏捷，使其成为该系列中拥有最佳驾驶体验的车款。

Kona Electric（13万8888元，标准型号）是一款小型跨界电动车，其空间比Ioniq略小，但有同样大的冲力。它有100kW动力和395Nm的扭力；与Ioniq电动车相同，Kona Electric从零至时速百公里加速为9.9秒。

捷豹（Jaguar）

Jaguar I-Pace

外形引人注目的I-Pace（从38万5999元）是2019年的《海峡时报》年度汽车。这款底盘低的跨界车在今时今日仍然是那么诱人，它拥有巨大的加速力度和精湛的操控性。

这款双电机全驱的电动车在4.8秒内可达到时速百公里加速，极速为200km/h，动力达298kW动力，并拥有高达696Nm的扭力，实际持续行驶里程超过300公里。

起亚（Kia）

Kia Niro EV

Niro EV比现代Kona略大且底盘略低。其2700mm的轴距比Kona的长100mm，为后排乘客提供了更多的腿部空间。Niro也有一个更大的行李厢，并有大量的高级装备。

它的唯一缺点是价格相对较高。在本地只有Long Range型号供选购，价格为15万4999元。起亚轿车在本地的代理商合发为车子提供五年无限里程保修。

Lexus

Lexus UX300e

UX300e或许是Lexus的第一辆电动汽车，但它是一个令人惊艳的完整产品。它集合无与伦比的动力、卓越的驾驶性，以及高效率，打造无可匹敌的质量，以及高端的配套。

它唯一的缺点是价格相对较高（25万5800元），以及无法与这里的快速充电器兼容。

MG

MG ZS EV

在现有的电动汽车中，ZS EV最物超所值。它价格实惠（12万8888元），但却没有牺牲质量、实用性或驾驶性。此外，它的外形也相当时尚，其线条似乎受到马自达（Mazda）的启发。顺便一提，MG是2020年最畅销的电动车款。

今年8月，MG 5商旅车（station wagon）将上市，售价估计与ZS EV 相似。

马赛地（Mercedes-Benz）

Mercedes-Benz EQA

小型车款EQA是一个入门级车型，按目前的拥车证计算，估计售价在20万元左右。前驱车款——EQA250有140kW动力，376Nm的扭力，以及486公里的续航里程。它预计会在第三季在车行的展厅亮相。

EQC紧凑型跨界车刚在本月中推出。全轮驱动的EQC400从零至时速百公里加速为5.1秒，售价预计将从30万4888元起跳。明年第一季旗舰车款EQS也将登场。

迷你（MINI）

MINI E

电动化带来的即时扭力正符合MINI E（17万888元）。虽然在纸面上数据不特别突出，但这款车子在动力表现上，为驾驶添加乐趣。

革新后的车款，主要的改变在外在的修饰。不过，现在的MINI应用程序，已经能发送讯息到车主的智能手机里头，包括车子的充电水平等。

日产（Nissan）

Nissan Ariya

第二代日产Leaf（14万3800元）拥有110kW的动力输出和320Nm的扭力，比前身的动力输出为80kW和254Nm扭力要高。这些数字转化为迅捷的性能，即使是在环保模式下也能有卓越的表现。它的行驶里程约为250公里，也是第一代的两倍。但可惜它目前无法兼容这里的快速充电器。

明年，日产的Ariya将进军本地市场。这款外观时尚的紧凑型车有几个版本--两轮和四轮驱动，有63kWh或87kWh供选择。输出功率分别从160kW/300Nm至290kW/600Nm，续航里程介于388公里和497公里之间。

进入本地市场的将会是87kWh的全轮驱动版本，售价预计在25万元左右。

欧宝（Opel）

Opel e-Mokka

外形性感的欧宝e-Mokka跨界车本应在今年上市，但全球范围内的芯片短缺导致生产推迟，预料将在明年第一季在本地亮相，正好赶上最新的路税修订。

除了引人注目的外观，它还拥有一个全景数码屏幕，类似于马赛地在其新车中的配置，售价预料将略低于12万元。

保时捷（Porsche）

Porsche Taycan

获选为2020年《海峡时报》年度汽车的Taycan是你能买到的最动感、最智能和最有趣的电动汽车。

它的充电速度也非常快，在适当的充电点只需5分钟的充电，就能行驶多100公里。

在这里有以下几种车型可供选择：

300kW后驱Taycan（34万558元）

350kW全驱Taycan 4 Cross Turismo（38万4758元）

390kW全驱Taycan 4S（46万2058元）

420kW的Taycan 4S Cross Turismo（48万7158元）

500kW全驱Taycan Turbo（60万58元）

500kW全驱Taycan Turbo Cross Turismo（60万5958元）

560kW全驱Taycan Turbo S（74万4058元）

以上的价格都不包括拥车证和额外选项。

雷诺（Renault）

Renault Zoe

在环保的竞赛中，小几乎总是好的。这就是超小型Zoe掀背车的卖点（已售完，只剩下车行管理层用车，售价9万9999元）。从41kWh锂电池到续航里程约为290公里，令人愉悦的Zoe效率中庸，但不算超级节能。其简约的内饰意味着这辆电动车不像装备精良的竞争对手那样占用大量资源，为它的环保指数加分。

特斯拉（Tesla）

Tesla Model 3

品牌旗下的Model 3以丰田（Toyota ）的价格，提供保时捷相匹配的性能。标准型的后驱车型（约11万3000元 ，不包括拥车证），从零至时速百公里加速为5.6秒，极速为225km/h。全驱的性能版车型（约15万5000元，不包括拥车证），从零至时速百公里加速为3.3秒，极速为261km/h。

虽然特斯拉新加坡在今年2月初就开始进行销售，但预计到要今年7月才会有第一批Model 3电动车在本地的公路上行驶。

福士伟根（Volkswagen）

Volkswagen ID4

ID4休旅车（SUV）预计将于明年上市，随后登场的将是ID3掀背车。拥有Tiguan尺寸的ID4宣称其续航里程为400公里，而尺寸大小宛如Golf的ID3的续航里程约为420公里。两者都采用了非常简约和符合空气动力学的设计，预计其价格将比各自的内燃引擎车款高出约20％左右。以目前的拥车证价格来计算，ID4的价格预料会略低于20万元，而ID3的价格约为15万元左右。

*注：本文列出的售价，以6月8日的价格为准。

【本文取自《电动车特辑》】