原文：张俊良，《海峡时报》执行级摄影记者

译写：林弘谕，《联合早报》资深高级记者

到了2040年，所有燃油汽车将被淘汰，取而代之的是更纯净、更安静的电动汽车。政府在发布2020年财政预算案时做出以上宣布，从那时开始，许多鼓励驾车人士提早转换成电动车的奖励措施逐步推出。

可是，如果缺少一个人们负担得起又方便的全国充电基础设施，这些奖励措施都将等同虚设。对于消费者来说，购买电动车的决定，几乎完全取决于使用公共充电点是否便利。

在新加坡，大多数人都住在高楼组屋和公寓里，个人家用充电点一般不可行。

正因为如此，政府计划到了2030年，在全岛各地增设6万个充电点，其中4万个将设在公共停车场，其余2万个设在公寓等私人设施。

距离2030年，这九年的等待可说是漫长的，但是对于已拥有电动车的车主也无需烦恼。由不同营运者运作的充电点网络规模目前虽小，但仍在不断扩大。这些受认可的运营商包括：BlueSG、新加坡能源集团（SP Group）、蚬壳（Shell）和Greenlots（蚬壳成员）。另两个新运营商Charge+ by Sunseap和加德士（Caltex）也将加入这个阵容。

《海峡时报》编制了一份由不同运营商运作的充电点清单，并提供充电站位置、充电器类型（交流电AC、直电流DC，或交流电/直电流），功率输出（kW）和收费等讯息。

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BlueSG采用的模式是基于充电时长收费，Greenlots是采用两种混合定价的模式。为了便于对比，《海峡时报》将它们的收费价格换算为每千瓦小时一元的单位。必须注意的是，在现实生活中，当交流电充电器的电源被车载充电器转换为直流电时，通常会有10%的损耗。

至今，全岛有168个电动车充电站。（图／《海峡时报》）

充电站营运者有哪些？

BlueSG：这家电动车共享运营商设有3.7kW交流电充电器。充电速度慢，但充电点分布均匀。



加德士：与新能源集团合作，在四个加油站提供50kW直流电快速充电，并将陆续推出更多充电点。



Charge+：属于太阳能供应商Sunseap旗下，计划到了2030年在全岛安装1万个充电器。目前，全岛共有几十个充电点，提供7.4kW的交流电和60kW的直流电充电器。



Greenlots：是这行业的先行者，现在归蚬壳集团旗下。在全岛多个地点拥有3.7kW、7.4kW和22kW的交流电充电器。其中一些甚至是免收费的。



蚬壳：第一家在其加油站提供电动车充电点的石油公司，在18个蚬壳加油站设有此充电设施。它的目标是到今年底将这个数字增加到25个。充电点有43kW交流电和50kW直流电充电器可供选择。



新能源集团：原本计划在2020年设置1000个充电点，但是计划被推迟，部分原因是受到冠病疫情的影响。目前，充电点约有200个，使它成为本地最大的营运商之一。它主要提供43kW交流电和50kW直流电充电器，但也提供数个7.4kW到32kW的交流电充电服务。

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【本文取自《电动车特辑》】