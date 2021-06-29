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全新的纯电动车打着行驶零碳排放的环保旗帜陆续登场，豪华车款在环保的前提下，从里带外延续一贯的奢华元素。看它们各展“电”力，你是否会心动而打算行动呢？

Audi 运动型的四轮驱动

奥迪（Audi）电动车系列推出了全新的运动型休旅车（SUV）e-tron Sportback，结合休旅车的实用性，以及四门轿跑的动感。

这款四轮驱动车的高效能电池，其续航行程为347公里。可通过直流电进行高达120kW的快速充电，从零电力到为电池充电80％，只需半个小时。它前后两组电池的交叉与平行输出动力，支援两组电动马达输出功率达230kW（308hp），扭力高达540Nm，从静止到每小时100公里仅需6.8秒。

富动感元素的修长车身，以流畅的线条完美地滑向车尾，也赢来了0.25的风阻系数，达到更好的节能作用。

车子承传了奥迪独家Quattro 四轮驱动系统设置，其核心技术Torsen 中央差速调解器能及时稳健地调解前后扭矩的动力分配，自动把动力进行平衡支配，为驾驶提供更好的掌控，提升驾驶体验。

车内的中控多媒体液晶触摸显示仪表盘，将行车信息和车厢内部调控的选项全部收纳其中，让你弹指间可以调节灯光、控制音响、车厢的温度，以及驾驶模式等。

欲知更多详情可上网www.audi.com.sg查询。

BMW 高效能电池

宝马（BMW）推出纯电动新车 iX3，采用了品牌的第五代eDrive 电动系统，为旗下备受欢迎的X3运动型休旅车（SUV）添加环保新成员。

新车的电动马达能提供达210kW（286hp）的驱动力，扭力高达400Nm 。车子从静止加速到每小时100公里仅需6.8秒。

它配搭高超电池的输出功率，根据世界轻型车辆试验程序(WLTP)，它在充满电力后能持续行驶460公里。高效能电池不仅提供高性能的动力来源，其充电速度和效率一样高超快捷，在支持150kW的直流充电站，仅需要34分钟就能从毫无电力充电到80％电量。若在旅途中需要充电，只需短短的10分钟充电，就能续航100公里。

此外，它相信也是同级车款中最节能的，每100公里只需消耗18.6kW。若是采用家庭充电装置，每次充满电力大约只需要13元至18元（视不同电力零售商而定）。按照这个价格，若一年行驶1万5000公里，全年的电费也只需要区区500元左右。

这款纯电动承传了宝马 X车系的风采，从高档的皮革和修饰、卓越的环绕音响、全景式的天窗，到触摸式的屏幕和手机同步的娱乐与资讯选项等，都延续品牌的奢华装备。

卓越的性能，搭配体贴的驾驶辅助系统，如自动车道偏离纠正、盲点预警、自动紧急刹车等，让驾驶更顺畅，更安全。

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Jaguar 媲美赛车的爆发力

捷豹（Jaguar）的首款豪华纯电动休旅车（SUV）——I-PACE，带领品牌走向电动而不失一贯的英国尊贵风采。

承传捷豹的传统卓越基因，崇高美学的坚持，捷豹车身以流畅的腰线循空气动力学原理以0.29的风阻系数滑过。

车厢内是一贯的豪华,尽显捷豹精湛的工艺。舒适的空间设计紧凑而精致，厢内宽畅地容纳五个舒适座位，以及I-PACE的全天窗。智能的装置包括：能以不同钥匙和手机自动识别驾驶者，从而调整座椅、侧视镜、温度及多媒体内容选项。

其锂离子电池辅以先进的热能管理系统，除了延长电池使用寿命，也支持长时间输出最大功率。

根据世界轻型车辆试验程序（WLTP）标准，这款车子在充满电力的情况下，续航里数高达470公里。其前后两组发动机与品牌的I-Type Formula E赛车相似，能在瞬间输出298kW（400PS）动力和高达696Nm的扭力，而从静止加速至每小时100公里仅需4.8秒。

值得一提的是，I-PACE锂离子电池附带的保用期长达八年或16万公里。

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Lexus车厢更添宁静

Lexus积累混合动力车的经验，将旗下最佳的混合动力车科技，运用到全新的纯电动车款——UX300e紧凑型跨界车。

这款电动车从零加速到每小时100公里为7.5秒，动力达150kW（201hp），扭力高达300Nm。车子在充满电力后，续航里程为300公里，相等于一般本地车主一周的行驶里程。

值得一提的是，目前Lexus也是电动车市场中提供最长电池保证的品牌，车主可享有长达八年或20万公里的电池保证。

先进精密电子系统的研究成果，仔细的运作管理，小至电池的恒温处理，细至引擎的功效，变速箱的反应，品牌继续精益求精。其中，配以优质的车架底盘，宁静的引擎，让车厢更为宁静，延续品牌车款著称的宁静与舒适体验。

目前，Lexus旗下的共享汽车KINTO Share服务，不需签合约或加入为会员，只需上网https://share.kinto-sg.com 登录预约，就可以在Lexus Boutique取车，包括可体验最新的UX300e车款。

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Mercedes-Benz 打响第一炮

马赛地（Mercedes-Benz）推出的全新纯电动跨界车EQC，为品牌在电动车款打响第一炮。

它的外形与品牌的GLC休旅车酷似，但却隐藏着不一样的动力，就如侧镜下方的EQC标识，是纯电动的标签，要以其低风阻系数0.29的亮丽身影驶向电动之旅。

这款纯电动车系统配搭80kWh的锂电池组，在快速充电模式下，能在40分钟内将电池从10％电量充至80％。续航力达423公里。综合前后两部电机系统，可输出最大功率300kW（408hp），扭力为760Nm。它从停止至每小时100公里加速只需时5.1秒。

车厢内饰延续了品牌一向令人熟悉的高端氛围，驾驶舱怡然舒适的照明设置，控制系统操作全面智能科技化。其MBUX信息互联系统全面显示电池储电量、里程信息、系统状态等。其他的高端科技包括四种能

回收模式、全方位智能驾驶辅助系统、手机无线充电、导航以及语音识别系统等。

欲知更多详情可上网www.mercedes-benz.com/EQC查询。

MINI 迷你新动力

大家所熟悉的MINI轿车也电动起来了，小巧的车身承载着零排放的优势，更能轻盈奔驰。

这是拥有62年历史的英伦品牌MINI，所推出的纯电动车。新一季的MINI Electric车身依然十足MINI的身影，电力传动述说着MINI未来的走向。

车厢内部更富时代感，仪表盘全晶液屏幕显示着电力指标和车速状态等重要信息和操控选项。除了显示电力用量，标准的装置包括路况导航，苹果iPhone手机无线传接与手机无线充电，前方路况，行人与障碍物侦察与紧急自动制动系统，方向盘免手操自动泊车辅助等。贴心的辅助也包括了驾驶习惯的显示并做出省电建议、显示临近的充电站、旅程路途的方向选择、手机遥控车门上锁等尖端科技。

在行驶表现方面，它从静止加速到每小时100公里为7.3秒。

马力135kW （184 hp），扭力270 Nm的MINI Electric 所配搭的电池亦相对轻巧，也让车厢腾出更大的空间。电池在DC 自流电50kW的状态下，充满80％电量只需35分钟。直接在一般的AC插头充电，三个半小时充满电力后，即可行驶232公里，满足都市行驶的需求。

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Porsche奢华的动感

保时捷（Porsche）Taycan系列以纯电动的姿态亮丽登场。

Taycan采用高达800V的电压系统，支持更高的功率，在理想充电条件情况下，从5%电量到80%电量充电时间只需22.5分钟。电池续航里程可达434公里。

后轮驱动的Taycan共两款电池供选择。其中，标准的Performance电池动力为240kW（326hp），扭力为345Nm，而Performance Battery Plus电池的电池动力为280kW（380hp），扭力为357Nm。

无论选择哪款电池，它从静止加速到每小时100公里仅需要5.4秒，最高时速达每小时230公里。同时Taycan精密的热能管理系统也确保电池与组件的完美功能和输出状态。

Taycan车系延续了保时捷的经典韵味与设计基因，宽大的车身，帅气俊俏的车尾设计。系列共有七个全新车身颜色，以及五个车厢修饰颜色供选择。驾驶舱也经全新设计，简洁富时代感，弧面仪表组合辅以全面的驾驶辅助系统配套，智能控制触摸操作和语音指挥控制功能，以及支援手机应用系统等。

客户技术上的支援是保时捷的一贯理念。五年的保用配套，八年的电池的保用期，顾客也可以选择长达15年的延长保用配套。同时保时捷也对Taycan 客户提供家居充电设备的技术服务、咨询与支援。

系列还有其他三个型号供选择，包括Taycan 4S，Taycan Turbo 和 Taycan Turbo S 。

欲知更多详情可上网www.porsche.com/singapore查询。

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