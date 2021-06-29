拥纯电动车的考量 五大问与答

原文：陈联泰，《海峡时报》高级执行级记者

译写：康秀金，《联合早报》资深高级记者

本文访问电动车充电基础设施建设者ABB集团亚太区电动车部门主管库梅尔拉希德（Kumail Rashid），让他解答有关电池退化、拥电动车成本和其他考量的疑问。

ABB集团亚太区电动车部门主管库梅尔拉希德（Kumail Rashid）将在本文为你解答有关电池退化、拥电动车成本和其他考量的疑问。（图／《海峡时报》）

1. 电动车买家的一大担忧是电池退化问题。虽然电池有保修期，但索取保修，要求更换新电池的程序也可能造成不便；更换电池也是对资源的一种耗损。你怎么看待电池退化的问题？

答：目前电动车使用的锂离子电池，估计可以使用10年或更久。所有电池在使用一段长时间后，都会出现电池退化问题。但一些介入性的做法可以使退化的速度放缓。理想的做法是将电动车的电池充电至80％的容量，剩余的20％改用慢充电。

电动车制造商也在进行创新研发，以保障电动车的使用性，并在电池管理系统上采取积极的态度，确保电池不会在使用几年后就开始出现电池退化的问题。通过有效的电池管理系统和冷却技术，大多数的电动车都具有优异的性能表现，而这个情况会越来越好。

2. 另一个与电池有关的担忧是火患。与燃油汽车着火不同，锂离子电池着火会释放有毒烟雾，并且需要特殊的灭火方式才能扑灭。车主如何降低这种火患风险，尤其是超过80％的国人居住在高楼建筑物？

答：一些电动车制造商已经研发了带有传感器和防护装置的电池管理系统，当电池即将受损时，电池将自动被隔开。此外，由于锂离子电池操作的温度范围介于摄氏15至45度，电池冷却系统对于确保有效的温度管理非常重要，这将能降低因电池过热引致火患的风险。

我们需要对电动车电池和充电有一套公认的标准，通过制定的条例确保制造商遵守共同的安全标准。这将防止个人移动工具，因过多款式没有一致的防火安全标准，而出现火患事件的重演。为此，陆交局最近对电动汽车和充电器的审查是正确的。当局还成立了全国电动车中心（National Electric Vehicle Centre），带头检讨电动车条例和标准。这些措施有助让消费者在选购电动车时，更感到安心。

3. 电动车的一个主要主张是绿色环保。但锂离子电池相对难以回收再用，要如何解决这个问题？

答：除了在储能应用中提供所需的用途外，建造更多特定的回收设施，可能是其中一个有助于回收锂离子电池的方法。新加坡将在今年7月实施规范的电子废物管理系统，规定在新加坡进口、制造电动车和电动车电池的公司，必须负责收集和回收电池。

4. 在新加坡，公共充电的费用至少是居家充电的一倍。因此，电动车主的用车成本可能与混合动力车主的成本没有多大区别。若再加上所有与电动车相关的其他费用，拥有一辆混合动力车可能更明智。你对此怎么说？

答：我喜欢从最终目标，即安全、智能和可持续发展，来看待这个问题。

是的，公共充电预料会持续比居家充电的费用高。电动车的用车成本一直是电动车和燃油车之间进行比较的关键问题，而电动车的用车成本势必会持续改善。

创新有助于逐渐降低公共充电的成本。例如，在同时使用太阳能和电网供电的建筑物中，电动车充电站可以与中央能源管理系统整合，确保充分、有效地使用能源和可再生能源。



5. 人们购买汽车是为了拯救地球，还是以个人预算为考量？混合动力车已经存在了30年，但它们在汽车数量中的比例还不到7％。

答：我们仍然处于转换成电动车的初期阶段。但就像其他任何绿色选择一样，会有一些环保人士率先使用电动车。无可否认，用车成本仍然是购买电动车的重要考量，这也是政府继续通过税务优惠和其他措施，鼓励更多人选购电动车的原因。

电动车在用车成本上还无法追上燃油车，但趋势正朝着这个方向发展，彭博社新能源财经预测，到了2025年，我们将达到同等的水平。



【本文取自《电动车特辑》】