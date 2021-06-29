节能实用 都市驾驶新篇章

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纯电动车的新篇章中，实用性、节能、创新，以及价格等考量因素也不容忽视，才能促使车主愿意切换跑道，开启各自的电动之旅。

MG 具吸引力的价格

英国历史悠久的汽车品牌MG推出全新电动休旅车ZS EV，相信是市面上价格最具吸引力的电动车之一。

品牌于1942年在英国诞生，多年来积极推动了世界汽车工业的迅速发展，并拥有享誉世界的全球最大单一品牌汽车俱乐部——MG Car Club。而今，品牌通过电动化、智能化带着其经典的历史，奔向纯电动的未来。

它快速充电40分钟，就可从零电量充电到80%电量。电池组采用了恒温技术以保持电池组温度，全天候处于最佳状态。

车子续航里程达335公里，从零加速到每小时100公里为8.2秒，动力达105kW（141hp），扭力高达353Nm。

其平底车盘设计，重量均匀分布，车身重心低，拐弯更随性，也相对沉稳。

车厢氛围带着年轻动感风格，高超的隔音，而真皮革包裹驾驶盘，全景天窗，让车厢更添亮丽与气派。它拥有8英寸中控触控屏幕和声控操作，其他的先进科技配置还包括：无钥匙解锁、PM2.5空气净化、三个智能驾驶模式等。

欲知更多详情可上网www.mg.com.sg查询。

MAXUS 纯电动小型货车

MAXUS的历史其实很渊远。早在1896年时，MAXUS品牌凭借其优异的产品性能，在英国快速崛起，随后成为风行欧州的物流货运车品牌。

在本地推出上市的E Deliver 3 电动小型货车，是本地代理商合发（Cycle & Carriage Singapore）推出的首款电动小型货车，在政府推行的商用车减排税务计划（简称CVES）下享有3万元的回扣。

这款货车的最高动力为90kW（120hp），扭力达255Nm，续航里程达240公里。 电池从零到80％电量的充电时间只需要45分钟，让司机可以趁午餐时间充电，不耽误送货时间。

作为一部商业货运用车，承载量是焦点，它的承重高达905公斤，载货空间为4800公升，可以满足运货需求。车身设计更周全地顾及上货与卸载过程的方便与快捷，低矮的车身平台，滑动式的车厢门，180度全旋转后厢门无阻碍地利用每一寸的载货空间。

虽然是商业用车，它的配备不逊轿车，包括两个安全气囊、7英寸的屏幕附带支援Apple CarPlay系统、自动巡航设定、电子车身稳定系统、车前碰撞探测警示与车后防碰撞镜头等。

欲知更多详情可上网www.maxuscnc.sg 查询。

Hyundai 韩式电动选择

现代 （Hyundai）在本地的代理商Komoco Motor 自2017年就积极地推动电动车的概念。而今，现代再推出了新一代的三款电动车-——全新的Kona标准电动，Kona长程休旅车SUV以及Ioniq电动轿车，为电动车市场提供更多选择，让车主朝向零排放的道路前进。

在拥挤的市区交通状况和驾驶模式下，Kona标准电动、Kona长程休旅车SUV以及Ioniq 电动轿车的续航里程分别达305公里、484公里，以及311公里，而动力介于100kW（135hp）至150kW（201hp），扭力可达395Nm。

其中，全新Kona电动车也配有两种64.0kW/h和39.2 kW/h的锂离子电池组容量供选择。所配搭的电池温度管理系统也确保电池保持最佳状态与效率。车子也拥有各式的行车辅助功能，如巡航控制、盲点监控、车道保持辅助、前方车道状况辅助、停车感应，自动紧急制动、前方行人侦测等。

欲知更多详情可上网www.hyundai.com.sg查询。

Kia 经济实惠的跨界车

起亚（Kia）Niro系列纯电动Niro EV的跨界车，拥有时尚的外型，具备高端装置，却又经济实惠且环保。

车子的外观融入了一些新的设计概念，新款式的车灯组合到更具科技感的前保险杠，车身线条流畅。车子的尾端也不见排气管，显示着纯电动汽车上路，碳排放为零。

车子配搭64kW电池系统，在100kW快速充电系统支援下，只需要54分钟就能从无电力的情况下，充电达到80%电量，续航里程高达455公里，能源效率为每100公里14.7kWh。

车子具备多项安全功能与行车辅助系统配套包括：标准后泊车镜头、BSD盲点探测系统、定速巡航系统，前后泊停车感应、冷暖风前座椅，以及无线手机充电等。

起亚轿车在本地的代理商合发（Cycle & Carriage Singapore）也为车子提供五年无限里程保修。

欲知更多详情可上网Kia.sg/KiaEcoRange查询。

另一种选择

对于那些尚未准备转换成纯电动车的车主，各式混合动力车（Hybrid）在提供便利的当儿，也更比传统燃油车更有效率，同时降低碳排放。

Nissan 汽车科技新概念

日产（Nissan）屡获殊荣的e-POWER结合了电动车的卖点，也应对现今充电基础设施所存在的一些挑战。

这款全电力驱动，无需外接充电的车子，提出一个全新的汽车科技概念， 是日产工程师另辟蹊径再创新纪元的成果。

它与一般混合动力车和纯电动车不一样。它用汽油，但不像燃油车那样用燃油来驱动车子，其汽油引擎纯粹是为电池充电，由电动机来产生动力，行驶都有赖电力驱动。它拥有发电机，可以自我充电，完全不需要像纯电动车得去充电站充电。

视不同型号而定， e-POWER 能提供260Nm 至320Nm 的扭力，拥有电动车般的顺畅和宁静加速体验。

首款使用 e-POWER 的是七座位Serena e-POWER 多用途车，随后推出的车款包括Kicks e-POWER 跨界休旅车（上图）和Note e-POWER掀背车。

纯电动车是环保的选项，但直到充电站的基础设施更完善，e-POWER科技能提供消费者另一选择，包括取得更好的节能效率。

欲知更多详情可上网www.nissan.com.sg查询。

Toyota 熟悉车款更为节能

第四代的丰田（Toyota） Harrier 休旅车以轿跑车的车型登场，豪迈中添加气质，把休旅车提升至另一个新层次和境界。

其中，观景玻璃覆盖整个车顶，而在皮革和中央控制台面的褐色和黑色相间修饰，让车厢更添亮丽和气派。

在行驶表现方面，它配置了品牌的Hybrid System II 2.5L 自然进气混合动力引擎，提供动力的同时，也加强顺畅的行车感与更节约的燃油费。

车子从零加速到每小时100公里为8.1秒，最高时速为每小时180公里。结合燃油和电力引擎，车子可提供160kW（215hp）的动力。

以效能来说，每1公升的燃油可行驶21公里，维持106g/km的低排放。

而提升的悬挂系统，车身硬度以及底盘耐力，新车附带车系的标准安全配备，包括碰撞感应系统、车道偏离警示功能，DRCC 主动式定速巡航、LTA车道循迹辅助系统、BSM 车侧盲点侦测，以及自动远光灯照明系统等，让驾驶更安全，操控更简易。

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Honda 得奖设计添混合动力

全新的本田（Honda） Jazz Hybrid混合动力车带着品牌独家技术e:HEV开启了新篇章。这也是本田家族系列中第一款混合动力车款。

Jazz车款的安全、实用性和设计，使它赢得德国的2021年红点设计大奖（Red Dot Design Awards）的最高荣誉。

车子的两组电力发动机配搭1.5升的i-VTEC DOHC汽油引擎，一个锂离子电池，以及定位排挡传送则是在纯电动车中才能找到的，这样的组合让在城市中行驶顺畅又有效率。它的耗油量表现优异，添满一缸40公升的燃油，就可以行驶大约1040公里，相当于每3.8 公升可行驶100 公里。

车子的三个模式自动转换，从电动、混合和燃油驱动，在能源的节流和环保的意识上，这个三重配合交替也提升了汽车的动力与效率，以及平稳与舒畅的行驶。其电池发动机输出最大马力为80Kw（107hp），扭力253Nm。

它的另一大优点就是无需为电池插电来进行充电，电池是在车子行驶时自动进行充电，省却了急著寻找中途充电站的忧虑。

车子拥有自动巡航、车身平稳调节、车道偏离辅助，车道行驶调正方向盘自动操控等装置，让驾驶变动更轻松自如。

欲知更多详情可上网www.honda.com.sg/virtual-showroom查询。

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