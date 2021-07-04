起亚推出轻混动小休旅车Stonic 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月4日 5:00 AM Kia Stonic轻混合动力小休旅车。（车商提供） 字体大小: 小 中 大 起亚（Kia）Stonic跨界小休旅车（SUV），以轻混合动力再现。拥有1升涡轮增压缸内直喷引擎的起亚Stonic在2019年1月于本地车展亮相时，是令人为之心动的跨界小休旅，并迅速成为受欢迎的车款。时隔两年半，这次推出了智能型的轻混合动力（mild hybrid）车款，搭载48V轻电池系统和汽油智能系统，配合7速双离合变速箱，虽然与汽油版Stonic输出同样的120ps最大动力，但扭力却较之前提升了16%，达到200Nm，显示车子的加速反应更为轻快。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 车坛快讯 起亚Stonic 玛莎拉蒂与日本藤原浩 合作“二重唱” 现代运动休旅车Palisade 舒适稳重 操控便利