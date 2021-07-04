起亚推出轻混动小休旅车Stonic

起亚（Kia）Stonic跨界小休旅车（SUV），以轻混合动力再现。

拥有1升涡轮增压缸内直喷引擎的起亚Stonic在2019年1月于本地车展亮相时，是令人为之心动的跨界小休旅，并迅速成为受欢迎的车款。

时隔两年半，这次推出了智能型的轻混合动力（mild hybrid）车款，搭载48V轻电池系统和汽油智能系统，配合7速双离合变速箱，虽然与汽油版Stonic输出同样的120ps最大动力，但扭力却较之前提升了16%，达到200Nm，显示车子的加速反应更为轻快。