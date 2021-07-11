马赛地S级 环环皆耀眼的顶级奢华车

作为极有可能成为最后一代燃油引擎的S级豪华房车，马赛地新一代S级在每个环节都使出了浑身解数，将目前最高端的科技都用上了。

作为马赛地（Mercedes-Benz）最重要的豪华车型，每一代马赛地S级推出后都会成为引领汽车潮流好几年的车款，而且每一代的造型都比之前更为年轻。新近上路的第七代S级继续时尚，用心地一点一滴勾勒出漂亮造型。3216毫米的同级最长轴距虽然在一般停车场有点“突出”，但毫无疑问提升了车子的尺寸和气场。新车前脸上方格栅加装了金属镀铬饰条作为修饰，车鼻下还有特设的摄像镜头，两侧有新设计的更扁平的L形日行灯头灯组，造型锐利夺目，令汽车前脸层次分明。侧面线条刚直有力、有雕塑感，金属镀铬饰条贯穿整个车尾，尾灯内部的立体钻石切割光柱也是造型上的一大亮点。

车鼻下有特设的摄像镜头，能将车前状况显示在车内的超大屏幕上。

尾灯内部的立体钻石切割光柱是造型上的一大亮点。

车身的一个特别之处是隐藏式车门把手，身带钥匙接近车子的时候会自动伸出。

车身的一个特别之处是隐藏式车门把手，在司机距离车子1米左右时，Keyless-Go就会解锁自动延伸的门把，准备迎接车主的到来。打开车门后，大大的马赛地标志会投影在地上，准备上车开车的整个过程很有仪式感。

车室充满未来感

若说新一代S级的造型让人留下印象，那车室的的未来感和智能化设计就更让人过目不忘，是新一代S级的重点。车室的焦点是斜面中央屏幕，不仅轮廓设计新颖，超大屏幕也是近期车款中属于重量级的。多功能驾驶盘及驾驶盘后的大尺寸液晶数码仪表板也很亮眼，根本就是未来车款的感觉。车室的边框和全新设计的空调出风口，以及大面积饰板与车门一气呵成，并与斜面中央屏幕连成一体。新车以高灵敏度的触控按键取代了过去的传统实体按键，大幅减少实体按键比例，车门内侧的椅背控制按钮看起来和过去没分别，但其实是触控式设计，充满科技感。车室左右两侧分别有两个独立竖条空调风口，中部的扁平出风口也配置了四个可调风向网格，整体设计令人耳目一新。车室内的照明也很温馨，250个LED灯所组成的环景光条环抱全车内部，能以不同灯光颜色营造多种氛围。

车室焦点是斜面中央屏幕，不仅轮廓设计新颖，超大屏幕也是近期车款中属于重量级的。

车门内侧的椅背控制按钮看起来和过去没分别，但其实为触控式设计。

车室左右两侧分别有两个独立竖条空调风口。

除了影音系统全面升级之外，车内搭载的全新第二代MBUX系统更智能，其中一个选项有不必佩戴3D眼镜就可显示的立体视觉效果。当然少不了语音控制特定功能，内置麦克风还能让系统辨识声音来自哪个座位。这套系统的智能控制除了能与司机或乘客更智能地沟通之外，还可配置能利用车顶控制面板的摄影镜头和学习演算法的选项，辨识并预测乘客的要求，比如若夜间要在车里不同位置找东西，中间车室内灯会自动开启。系统也能感应到车中是否有婴儿椅，以及婴儿椅是否有系好安全带等。

真皮包裹的座椅非常舒适，共有19组马达可调整座椅，以及10种按摩功能。有暖垫功能的椅垫采用钢质弹簧结构，过弯时主动提升臀部与侧身的支撑力，并且透风。后排的两个头等舱级别独立座椅将马赛地的奢华程度进一步提升，同样能以不同组合调整椅背，头垫还有暖功能，甚至比前座还要舒适。车尾行李厢的容量达550升，比上一代又多出了20升。

后排的两个头等舱级别独立座椅将马赛地的奢华程度进一步提升。

行车如飞毯般顺滑

平均每七年更新一次的S级，到下一代应该是纯电版本了，换言之，这很可能是最后一代燃油引擎的S级豪华房车，因此厂方像是要将所有最好的都纳入这款车的每个环节当中。

驾驶新一代S级是无比的享受，行车的感觉基本上接近飞毯的顺滑，空气悬挂特别舒适，从过路峰的飘逸就能完全感受到。S450 L 4Matic搭载的是一台3升涡轮增压6缸引擎，搭配9G-Tronic变速箱，相当高效，最大输出动力和扭力分别为367hp和500Nm，让车子能在5.1秒之内就从零加速到时速百公里，而起步加速也都是在平稳中带有冲劲。车子有多种驾驶模式，实际上每种模式都感觉很有力，在中速区域特别能感受到强有力的动力输出，差别只在于油门反应与排挡换挡的快慢。

这台引擎独特之处是搭配了48V的电气架构，除了有额外增添22hp的动力辅助和250Nm的扭力辅助功能之外，在起步、加速时也能减少引擎负荷，增添行车的平顺感，并能让车子在启动之后更安静。长远来说，它像是引擎的能量补充剂，或多或少能够减少故障率，延长引擎的使用寿命。其另一主要功用是充当功率发电机，因为在新一代车款上有很多新设备，如椅背调节和按摩功能、氛围灯、特大屏幕，以及音响等等，有了电机的辅助就能分担引擎的负荷。

虽然新一代S级车身长达5289毫米，但灵敏程度不逊于小型车，得益于后轴转向系统，后轮可以依据车速与转向角度，来判定应与前轮同方向或反方向转动，在很低速慢驶时，后轮最大转向角度可达10度，回转直径可缩短2米，最小回转直径比不少小型车还短，即便是在狭窄的路段作U转或三点转都轻而易举，转弯也更精准。至于高速行车，表现更稳如飞毯，前后轮同向操纵也提升车子的稳定和安全。S级虽然车身长，但在山路或弯路的行驶动态都灵活，基本上不须大幅转动驾驶盘，就能征服每个弯道，并不像是在开大车。

驾驶过程中不断在中央大屏幕出现的是车前方的实况影像，那是车鼻摄像头的功能在起作用，每次在交通灯前停车的时候都会显示前方影像，这对身形较小看不完整车前状况的司机来说就很有用，特别是若有小孩或小动物在车前经过的时候。

其他安全配备都很齐全，许多都与第二代的MBUX智能系统结合，一些选项如在车内准备开门下车时，若系统侦测到后方有车或脚踏车骑士，后照镜就会出现警示符号。

马赛地S450 L 4Matic

引擎：直六汽缸涡轮增压

容积：2999cc

最大马力：367hp/5500－6100rpm

最大扭力：500Nm/1600-4500rpm

额外电气辅助动力：22hp

额外电气辅助扭力：250Nm

变速箱：9G-Tronic自动排挡

零到100km/h加速：5.1秒

极速：250km/h

平均油耗：8.5L/100km

车价：$523,888

代理：Cycle & Carriage

电话：62981818