本田Jazz混合动力车 小车大惊喜

本田第四代Jazz混动车，车身虽小，动力表现佳。混合动力传动系统会利用引擎输出的动力为车子的电池回充。另外，车内保留特有的“魔术椅”，令空间运用更具弹性。

本田（Honda）第四代Jazz首次推出混合动力版（e-HEV），满足市场对混合动力节能表现的需求。

作为本田掀背车Jazz的第一部混合动力（Hybrid）车子，不要被这小车的外形蒙骗，2530毫米的轴距意味着车子的腿部空间宽敞。而且，Jazz的“魔术椅”（magic seat）在混合动力车子身上全被保留下来。

车内空间宽敞，A柱的明亮玻璃窗消除了车子转弯可能存在的盲点风险。

本田Jazz的后座“魔术椅”可抽起、收折以腾出空间放置大物件。

后排左右两个“魔术椅”座位的优点是，可以独立抽起收折，腾出较大空间放置大物件。放置高行李箱当然不成问题。如果你有在农历新年去花圃买四季橘就会知道，要将植物搬进车载回家是一件苦差，因为空间的限制，放倒植物又怕折断枝桠或碰掉橘子。所以，保留“魔术椅”，显示本田照顾拥车者的需求。

车子的储物格多，仪表板下有个扁平的收纳格，可以放置钱包或是护照，非常方便。

在动力表现上，Jazz混合动力版采用直列四缸16活门引擎，加上全新的i-MMD智能双马达（牵引马达和马达发电机）组成混合动力传动系统，搭载电子无级变速箱（eCVT），在转速达3500rpm时，能输出109ps的最大动力。车子的扭力也不容小觑，253Nm的最大扭力令车子的加速表现轻快，从零至时速百公里加速是9.4秒。此外，行驶时也不会予人“沉重”的感觉，即便车子因为锂离子电池的关系，令车子净重比内燃机重了101公斤（达1220公斤），动力表现佳就是混合动力和纯电动车（EV）的优点。

行李厢的容量有298升。

电池放置在行李厢下方，所以，行李厢的容量比内燃机版本的306升稍小，有298升，放倒后排座椅，容量可以高达1205升。幸好，有“魔术椅”让空间的运用更具弹性。

三种驾驭模式助电池回充

全新本田Jazz混合动力汽车备有EV纯电、混合动力模式的Hybrid Drive和纯汽油模式的Engine Drive三种驾驶模式。

在EV纯电驾驶模式下，锂离子电池将直接提供电力给驱动车轮的电动马达，在启动引擎或低速行驶时，会察觉这个特点。

在混合动力模式下，燃油引擎负责驱动发电的马达发电机（generator motor），再将电力传递给负责驱动车轮的牵引电动马达（traction motor）。

燃油模式（engine drive）则是将燃油引擎动力直接传递到车轮上。

三种驾驶模式的优点是，车子的混合动力启动系统会利用引擎输出的动力来为车上的电池回充。所以，不管任何驾驶模式，系统都会利用车子滑行和刹车时产生的动力给电池充电，达到节能的经济效益和更平顺的扭力输出。

试驾时，眼睛会不时偷瞄7英寸数码仪表盘上显示的电池回充图像。启动引擎和起步低速行驶时，车子属于纯电的状态，引擎非常安静。在时速不超过70公里时，车子会进入混合动力的状态。加速时，进入燃油引擎模式，动力更充沛，引擎声浪也较大。

7英寸的数码仪表盘能显示车子的动力输出和电池回充状况，连后座乘客没有系安全带也会发出警示。

总的来说，不同驾驶模式的切换会令驾驶者注意自己踩油门踏板的力度，从而改变一些之前可能未曾察觉的驾驶习惯，如：突然用力踩油门或超车，或无预警地换车道，确保在公路上稳健行驶，以取得节能的效果。

油耗方面，车商提供的数据是1升汽油可以行驶26公里。当然，城市通勤会比较“吃油”，不过，混合动力弥补了这个小缺憾，减少了汽油用量。

先进的本田主动安全配置

新款Jazz混合动力车首次配备先进的本田主动安全系统（Honda Sensing），包括车距定速巡航（ACC），碰撞缓解制动系统（CMBS），车子行驶时也会提醒驾驶者可能发生的碰撞同时降低车速，减少碰撞意外力度的公路行驶制动系统（RDM），以及在发现车子偏离车道时，不仅会修正方向盘，让车子回到原车道，同时仪表盘上也会出现警示的车道保持辅助系统（LKAS）。

中控扶手后方有两个USB插槽，充电时手机可以放在椅背特制的袋子里。

车子的中控触屏有9英寸，支持Apple CarPlay和Android Auto，而且中控下方有两个USB插槽，中控扶手后方也有两个，且前座驾驶和副驾驶椅背还有放手机的格子设计，在后座充电也很方便。车子具有防锁死、防滑坡、车子稳定系统辅助、自动锁车和电子驻车及一键式启动车子等系统。

倒退车子时，9英寸中控触屏会显示周遭的状况。

值得一提的是，车子的A柱玻璃窗很明亮，避免转弯时可能出现的盲点。倒退车子时，中控触屏会显示周遭的交通状况，避免后方碰撞意外。

本田Jazz e-HEV

引擎：1498cc直列四缸配上双马达

动力：109ps@3500rpm

扭力：253Nm@0-3000rpm

变速器：eCVT

耗油量：3.8L/100km

零到100km/h加速：9.4秒

极速：170km/h

VES：A2

代理：Kah Motor

电话：68406888

售价：$104,999起（含拥车证）