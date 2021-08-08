斯柯达Kamiq和Scala 为新世代打造

车商提供照片

造型时尚，形象明快，加上操控简易，行车顺畅，来自东欧的斯柯达不久前推出的Kamiq和Scala是为新世代打造的跨界和紧凑型车款。

Kamiq设计新境界

Kamiq是不久前在本地上路的斯柯达（Skoda）跨界SUV，搭配品牌家族新一代设计元素及满载的安全配备。精巧的尺寸加上大胆的设计语汇，令Kamiq兼具低调内敛与充足自信的特性，符合新世代年轻族群的个性。其命名源自加拿大北部及格陵兰的原住民族因纽特人的语言，代表在每个环节都能完美匹配，换作现代语言就是吸引人的潮流产物。

斯柯达的Kamiq（左）和Scala在本地同时登场。

造型上，Kamiq极为接近2018年3月在日内瓦车展上亮相过的概念车Vision X，车子的三围尺寸是4241x1559x1793毫米，有同级竞争对手最长的2651毫米轴距。全车外形延续了斯柯达的水晶线条家族设计语言，有高腰线的车侧，车头水箱罩下方有大型气坝及下护板，两侧及车尾也有下护板，带有一点时尚味的越野风。车头采用源自Kodiaq的分离式头灯组，引人注目的灯眉由四个分离式LED日行灯组成，看上去有点粗犷，突显车子的越野个性。车侧锐利的线条是连接头灯与尾灯组的桥梁，车尾有宽扁锐利的LED尾灯。整体强调斯柯达的水晶切割元素，突出更为时尚动感的风貌。

Kamiq的灯眉由四个分离式LED日行灯组成，很吸睛。

Kamiq的车室布局采用的是斯柯达家族最新一代的设计语言，驾驶舱实而不华，材质结实，虽然大部分是硬质塑料，但坐感和触感都很饱满。由于调高了座椅高度���除了进出车室更便利，开车时也有更好的视野。仪表盘排列整齐，车室正中间的悬浮式新世代独立屏幕清楚醒目，视觉与触觉的质感都相当好。车门开关把手为水晶切割线条设计，辅以按键上的闪亮水晶元素，展现新时代的特色。

车室仪表盘中央搭载大尺寸彩色触控多媒体系统。

车室有斯柯达引以为荣的“聪明的就懂”设计，宽敞的乘坐空间不在话下，前座有1051毫米的头部空间及1439毫米的肘部空间；后座有1003毫米头部、1425毫米肘部和73毫米的膝部空间，在同级车中表现最优。行李厢容量更达400升，若需扩大载物空间，可将60:40的后座椅背向前放倒，将容量提升至1395升。此外，车室内还有其他大小不一的置物储存空间，整体容积高达26升。

测试的Kamiq装载1.5升TSI直列四缸汽油引擎，搭配DSG七速双离合器自手排变速系统，有150ps最大马力及250Nm最大扭力，从零到时速百公里加速所需时间为8.3秒，极速211km/h，其平均油耗为每百公里5.6升，相当出色。处于D挡的行车表现属于温顺，在一般路况表现轻快，即便是加速也不会有拖泥带水的感觉，但若要感觉冲劲得切换至S挡才能换取更充沛的动力。这款车基于MQB A0平台，在保持绝对的扎实和稳定性之余，整体悬挂表现偏向舒适稳定，能将倾侧压制到最小程度。

Kamiq有完整的先进驾驶辅助系统，包括全速域主动式定速跟车系统，前方辅助系统，车侧盲点警示系统，以及车道维持及偏移警示系统等，而全方位的安全气囊自然不缺。

Scala掀背新标竿

与Kamiq同时登陆本地的另一斯柯达作品是荣获德国红点设计大奖殊荣的Scala，同样基于MQB A0平台，从空间、安全到内装面面俱到，为掀背车树立全新标竿。

造型上，车身设计延续家族水晶切割概念，包括精练的线条，立体的大开口水箱罩，以及斜长形头灯组，都让这款全新设计的掀背车令人眼前一亮。由于全新的MQB A0平台对于车身尺寸的限制更小，配上斯柯达的家族设计语言，前脸的视觉感更宽，其LED日间行车灯结合捷克水晶工艺，增加了车子的个性化特色，不仅近光灯、日间行车灯，尾灯与刹车灯也同样采用LED光源。狭长向两侧下弯的尾灯，搭配动态序列方向灯，除了质感大幅提升外，也有更大的辨识度。尾灯中的动态序列式LED方向尾灯，增添车子的科技氛围。

Scala前脸的视觉感更宽，其LED日间行车灯结合捷克水晶工艺，炯炯有神。

Scala车室装备了结实的材质，搭载6.5英寸彩色触控多媒体系统，并配备手机无线充电板及多个USB-C插口。斯柯达的车室空间特色也在Scala内展露无疑，与Kamiq同样基于MQB底盘的这款掀背车款，有2649毫米的长轴距，造就了很大的车室空间，包括高达467升的行李厢空间，将后排座椅倒下平放后，行李厢空间可增加到1410升，竖立了同级车的新标竿。此外，车子还标配行李厢电动启闭尾门，轻按遥控器或驾驶座车门上的按钮，就能轻松开启和关闭，也能依据个人需求调整开启高度位置。

Scala延续斯柯达的强项，有宽敞的车室空间。

本地上路的Scala配置1.5升TSI直列四缸汽油引擎，与Kamiq一样有150ps的最大动力和250Nm的最大扭力，平均油耗每百公里5.5升，在高动力的同时拥有低油耗的表现。虽然内脏与Kamiq无甚分别，但其行车表现感觉上更有劲，动作更为轻快灵敏一些，或许与更低矮的车形有关。其动力响应在起步阶段虽然有些许迟滞，但随之而来的动力还是很足够的。悬挂的调校韧性略显不足，但还是可以应付颠簸的路况。

Scala在安全防护及驾驶辅助系统方面也充足，主动式定速跟车系统，前方辅助系统，车道维持及偏移警示系统等都不缺。

整体而言，这款车无论是在乘坐空间、行李厢空间、主被动安全配备、油耗表现等各方面都物有所值，是一款实用的家用车，没有过多没用的配置，也没有过多的装饰，驾驶起来轻快舒畅。

斯柯达Kamiq和Scala

引擎: 1.5升TSI直列四缸

容积：1498c.c

排挡：DSG7速双离合器变速系统

最大动力: 150hp@5500rpm

最大扭力：250Nm@1500-3500rpm

零至100km/h加速：8.3秒

最高车速: 211km/h（Kamiq）／212km/h（Scala）

驱动：前轮驱动

平均油耗：5.6L/100km（Kamiq） 5.5L/100km（Scala）

车价：$118,900起（Kamiq）

$109,900起（Scala）

代理：Skoda Centre Singapore

电话：63058668