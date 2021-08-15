上网预约 限时试驾 体验现代Ioniq纯电动车 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月15日 5:00 AM 至本月18日，驾车者可上网预约体验现代Ioniq纯电动车。（车商提供） 字体大小: 小 中 大 现代（Hyundai）电动车与蚬壳（Shell）合力推出新试点举措，让驾车人士亲自体验纯电动车和快速充电服务。即日至本月18日，驾车人士可以上现代的本地代理公司Komoco Motors网站，预约无实体接触，包括没有销售代表在旁的试驾服务，体验现代的Ioniq纯电动车。该公司商业总监黄俊伟说：“我们理解新加坡人在谈到纯电动车和充电点时的焦虑，通过与蚬壳一起试行这一举措，我们希望能鼓励更多的驾车人士亲身体验我们的纯电动车，并将纯电动车和充电纳入他们的日常生活之中。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 车坛快讯 纽约车展再次取消 西雅特Leon两新车 以轻混身姿上路