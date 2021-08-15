上网预约 限时试驾 体验现代Ioniq纯电动车

现代（Hyundai）电动车与蚬壳（Shell）合力推出新试点举措，让驾车人士亲自体验纯电动车和快速充电服务。

即日至本月18日，驾车人士可以上现代的本地代理公司Komoco Motors网站，预约无实体接触，包括没有销售代表在旁的试驾服务，体验现代的Ioniq纯电动车。

该公司商业总监黄俊伟说：“我们理解新加坡人在谈到纯电动车和充电点时的焦虑，通过与蚬壳一起试行这一举措，我们希望能鼓励更多的驾车人士亲身体验我们的纯电动车，并将纯电动车和充电纳入他们的日常生活之中。”